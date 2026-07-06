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Pacientky během patnácti let proměnily naše porodnictví, říká primářka

Martin Pjentak
  18:00

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Primářka gynekologicko-porodnického oddělení vítkovické nemocnice Ivana Lukáčová. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Když ve vítkovické nemocnici uvedli v květnu do provozu rekonstruované porodní oddělení, byl jeho součástí i dvoupokojový porodní apartmán, kde mohou s rodičkou pobývat i její nejbližší. Je to zároveň jeden z příkladů vstřícnosti, jakou v současnosti nabízejí nemocnice budoucím maminkám.
Lékaři Česka

„Požadavky rodiček náš obor za posledních patnáct dvacet let výrazně změnily. Roli v tom hraje ale i velká konkurence mezi nemocnicemi,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz primářka gynekologicko-porodnického oddělení vítkovické nemocnice Ivana Lukáčová.

Vzpomínám si, že zhruba před deseti patnácti lety začaly ženy ve větší míře řešit, kde budou rodit. Že si vyměňovaly informace, kde v jaké nemocnici mají přístup k ženám, jak jim vycházejí vstříc, a podle toho se rozhodovaly, kam půjdou rodit. A často kvůli tomu cestovaly na opačný konec kraje. A dnes vidím, že jejich požadavky vlastně obor porodnictví značně změnily. Je to tak?
Jednoznačně. Porodní turistika, kdy ženy jezdí cíleně rodit někam, kde jsou takové podmínky, které vyžadují, se stále vyskytuje. Rodičky si předem zjišťují, která porodnice co nabízí, jaký tam mají přístup. My pracujeme v prostředí, kde je v rámci kraje velká konkurence, kde do okruhu zhruba šedesáti kilometrů máme dalších sedm porodnic, navíc přímo v Ostravě je i perinatologické centrum. Takže se přirozeně snažíme potřeby rodiček reflektovat a zavádět všechny věci, které mohou zlepšit nejen naši odbornou péči, ale i zvýšit pohodlí pro rodičky.

Pacientka zde může čekat na porod i se svým doprovodem, se svými blízkými, v prostředí připomínajícím pohodlí domova. V jedné místnosti pak může rodit, v druhé může být její doprovod.

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