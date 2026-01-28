Festival Kino na hranici oznámil hlavního hosta, bude jím Iva Janžurová

Organizátoři uznávané přehlídky proslulé herečce věnují retrospektivu, na níž čeští a polští diváci uvidí nejen stěžejní filmy ze 60. a 70. let minulého století.
„Iva Janžurová představuje absolutní vrchol hereckého umění. Je to umělkyně, která dokáže publikum rozesmát, ale i hluboce dojmout,“ říká český programový ředitel festivalu Martin Novosad.
„Její přítomnost v Těšíně je pro nás vyjádřením uznání její herecké práce a důkazem, že mnoho současných známých filmů zůstane navždy neoddělitelně spjato s rolemi, které v nich vytvořila.“
Iva Janžurová, držitelka dvou Českých lvů, letos oslaví 85. narozeniny. Je považována za první dámu českého filmu, divadla a televize. Její bohatá kariéra odráží šest stěžejních dekád české kinematografie. Vždy patřila k hercům, kteří se objevovali v nejdůležitějších filmech jednotlivých období.
Její repertoár je mimořádně široký – od brilantních komediálních rolí v kultovních filmech přes hluboké psychologické studie v dramatech.
K vidění bude například drama Kočár do Vídně (1966), komedie Svatba jako řemen (1967), Pane, vy jste vdova! (1970), Tajnosti (2007) a také napínavé snímky od režiséra Juraje Herze Petrolejové lampy (1971) a Morgiana (1972).
31. října 2024