V minulosti lidé jedli bobří ocasy i drozdy. Šlechta se vyhýbala cibuli, říká historička

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a historička Irena Korbelářová už deset let se svým týmem mapuje stravování dob minulých a stojí za vznikem takzvané experimentální retro-gastronomie. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Žaneta Motlová
  20:00
Bádá v oblasti historické gastronomie, pátrá po recepturách i chutích našich předků, připravuje jídla, která byla v módě před staletími. Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a historička Irena Korbelářová už deset let se svým týmem mapuje stravování dob minulých.

Irena Korbelářová stojí za vznikem takzvané experimentální retro gastronomie, jež rekonstruuje dějiny jídla a stolování.

„Tehdejší originály pokrmů se nám už dnes uvařit nepodaří, jiné jsou suroviny i technologie výroby. Snažíme se však se znalostí prostředí, surovin a dobové mentality uvažovat, jak mohlo jídlo vypadat a chutnat,“ popisuje svůj výzkum.

Jak vypadá recept starý několik století?
Většinou vyjmenovává základní suroviny a zpravidla také způsob zpracování, tedy jestli je to jídlo vařené, dušené nebo pečené. Někdy uvádí i to, jak postupně suroviny přidávat. Stará menu z doby Karla IV. ani neřeknou, z čeho byla omáčka, popisují jen její barvu. Množstevní údaje se objevují až v 19. století. Do té doby se uváděly jen hlavní ingredience, například že se do jídla dává mouka a žejdlík smetany. U koření se objevují třeba formulace ‚dostatečně‘.

Želatina se vyráběla rozvařováním drobných rybích kostiček a šupin. V rámci projektu jsme to zkoušeli.

Vstoupit do diskuse

V minulosti lidé jedli bobří ocasy i drozdy. Šlechta se vyhýbala cibuli, říká historička

Bádá v oblasti historické gastronomie, pátrá po recepturách i chutích našich předků, připravuje jídla, která byla v módě před staletími. Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity...

