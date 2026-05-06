„Hnacím motorem skupiny byl zástupce dvou společností z Ostravy, kterému v podnikání sekundovala žena. Zájemcům nabízeli zhodnocení jejich vkladů, kdy klienty a smlouvy pro ně zajišťovali další muž a žena, kteří pracovali ve stavebních spořitelnách jako finanční poradci,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Slibům o zhodnocení uvěřilo na 270 lidí. Upsali se k investicím přesahujícím 100 milionů korun. „Jednalo se ale o takzvané Ponziho schéma (investiční podvod, při kterém se vyplácí výnosy dřívějším investorům z peněz, které vloží investoři noví, pozn. red.) . Někteří z klientů se sice dočkali zpět peněz, ale většina částečně anebo o vše přišla. Škoda dosáhla 118 milionů korun,“ doplnila Štětínská.
Hlavní aktér kauzy podle kriminalistů věděl, že vrácení investic lidem garantovat nemůže a neměl by jim je ani nabízet. Část peněz klientů sice investoval, ale hlavně jim způsobil mnohamilionové ztráty. Ztrátové byly i jeho společnosti.
„Dokonce i falšoval dokumenty, aby navodil pocit důvěry, že společnosti jsou naopak v zisku. Se ženou si plnými doušky užívali společenského života, cestovali a kupovali si drahé věci, například auta,“ řekla Štětínská.
Neváhali ošidit i rodinné příslušníky
Žena o podvodech věděla. „A vědomi si všeho byli i oba finanční poradci. Ti jednoznačně těžili z důvěry stávajících klientů stavební spořitelny, kdy znali je i jejich finanční situaci,“ sdělila Štětínská. „Nepravdivě jim například říkali, že vklady jsou pojištěné. Asi nepřekvapí, že z uzavřených smluv měli štědré provize. Mnozí investoři byli i rodinní příslušníci, až na pár výjimek z Moravskoslezského kraje.“
Případ byl pro kriminalisty hodně náročný. „Vypořádali se s výslechy všech poškozených a informacemi od nich, stejně tak s množstvím dokumentů. Kvůli finančním tokům byli v kontaktu s bankami a dalšími institucemi, včetně zahraničních v rámci mezinárodní právní spolupráce. Prověřili transakce na více než 100 účtech. V listinné podobě má spisový materiál téměř 13 tisíc listů,“ doplnila Štětínská.
Kriminalisté obvinili muže vystupujícího za společnosti ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného samostatným jednáním i ve spolupachatelství, za které je stíhaná i žena. Finanční poradci jsou obviněni z účastenství ve formě pomoci ke zvlášť závažnému zločinu podvodu. Trestní sazba je stanovena na 5 až 10 let. Obvinění jsou ve věku 45 až 65 let. Jsou z Karvinska a Opavska.