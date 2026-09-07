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V letadle sliboval obří výnosy, lidi obral o 1,5 miliardy, soudí jednatele Growing Way

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  12:25

Policie zabavila v kauze firmy J. O. Investment a jejího jednatele Jakuba Ortinského zlaté cihly, peníze, auta a další movitý i nemovitý majetek v ceně přes miliardu korun. | foto: Yan Lenert MAFRA

Jednatel investičního fondu Growing Way Ondřej Janata u Krajského soudu v Ostravě odmítl obžalobu z podvodu a prohlásil se za nevinného. Podle státního zástupce Alexandra Dadama připravil fond s prvky Ponziho schématu přes čtyři tisíce klientů o více než 1,5 miliardy korun, přičemž výnosy slibované ve výši 20 až 30 procent byly hrazeny pouze z vkladů nových investorů. Zatímco obžaloba tvrdí, že peníze směřovaly na luxusní auta, bezúročné půjčky či provize, obhajoba považuje stíhání za předčasné a požaduje vrácení věci k doplnění.

Podle policejních vyšetřovatelů vložilo do systému peníze 4 193 zákazníků a způsobená škoda dosahuje 1,555 miliardy korun. Okolo miliardy se policii podařilo zajistit.

„Cítím se nevinen, nikoho jsem nechtěl podvést. Nikoho jsem nepodvedl. Obchodnímu modelu jsem důvěřoval natolik, že jsem do něj vložil všechny své prostředky,“ řekl letos třiatřicetiletý obžalovaný.

Státní zástupce je jiného názoru. Janata podle něj s úmyslem podvádět jednal sám nebo ve spolupráci se sítí obchodních zástupců. „Nabízel zhodnocení vkladů 20 až 30 procent,“ uvedl Dadam.

Letadlo je zpět. Snaha lidí investovat nahrává peníze podvodům známým z 90. let

Podle něj obžalovaní klientům poskytovali nepravdivé údaje a uměle navyšovali zhodnocování jejich vkladů. „Nevyvíjeli žádnou činnost, kterou by generovali výnos, a jediným příjmem byly samotné vklady investorů,“ řekl státní zástupce.

Pokud podle něj Janata investoval, šlo o ztrátové transakce. Peníze měly podle obžaloby směřovat například na nákup luxusních aut, bezúročné půjčky nejbližším, finanční dary sportovcům, provize obchodním zástupcům a také na výplatu vkladů dřívějších investorů včetně údajného zhodnocení jejich vkladů.

Podle Dadama se tak peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému v chodu. Obžaloba případ kvalifikuje jako podvod.

Podvod za 1,5 miliardy korun. Pyramida Growing Way míří k soudu

Janatův advokát Miroslav Krutina obžalobu označil za předčasnou. Podle něj chybí komplexní ekonomická rekonstrukce činnosti společnosti, která by měla určit, kdy se firma dostala do problémů se schopností plnit své závazky a kdy se o tom měl Janata dozvědět. Podle něj je nejprve nutné zjistit, kdy společnost případně nebyla schopna dostát svým závazkům.

Obraz veleúspěšného muže

Fond Growing Way poslal Městský soud v Praze do konkurzu v prosinci 2021. Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Podle dřívějších informací kriminalistů nesla činnost fondu znaky takzvaného Ponziho schématu, při němž jsou výnosy dřívějším investorům vypláceny z peněz nových investorů.

Obhajoba zároveň odmítá, že by Janata jednal s úmyslem klienty podvést. „Je tady absence úmyslu, existovaly reálné obchody a výnosy,“ řekl Krutina. Poukázal také na to, že investoři počítali s tím, že jde o vysoce rizikový byznys. Krutina dále řekl, že Janata obchodoval způsobem, který investorům slíbil. Podle obhajoby je kauza „zralá na překvalifikování“ a na vrácení obžaloby k doplnění. „Myslíme si, že Ponziho schéma je vyloučeno,“ dodal. Hlavní líčení je nařízeno i na další dny.

Janata se před vypuknutím kauzy prezentoval jako mimořádně úspěšný mladý investor. Obchodování se podle médií věnoval od 17 let a postupně si vybudoval veřejný obraz člověka, který dokáže na finančních trzích vydělávat vysoké částky. Jeho rychlé bohatnutí média označovala za příběh připomínající americký sen. Součástí jeho prezentace byl i výrazně nadstandardní životní styl - vlastnil několik luxusních vozů a budoval dům v pražské Velké Chuchli.

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