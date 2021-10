Moravskoslezské firmy stále mohutně investují, nejvíce Třinecké železárny

Nejvýše na žebříčku zatím stojí Třinecké železárny (TŽ), které ve svém třineckém závodě i v dceřiných firmách v dalších městech jen pro letošní rok počítají s investicemi za 1,6 miliardy korun.

„V roce 2020 investice dosáhly výše 1,4 miliardy korun, pro letošek plánujeme 1,6 miliardy,“ konstatovala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Vedle rekonstrukce jedné ze dvou vysokých pecí za 600 milionů korun to je i modernizace kontilití za 300 milionů korun.

„Na podzim spustíme již druhou významnou ekologickou investici, odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu. Prašnost se při plném provozu sníží o desítky tun ročně,“ dodala mluvčí TŽ.

Další desítky milionů korun investují Třinečtí ve svých dceřiných firmách. „Například v MSV Studénka šlo o výměnu kovacího lisu za téměř 60 milionů korun, generální opravu linky tepelného zpracování za 16,5 milionu korun a pořízení stroje na opracování háků v hodnotě 11 milionů korun,“ dodala Petra Macková Jurásková.

„Pokud chceme být na světových trzích konkurenceschopní, musíme firmu modernizovat. Díky investicím výrazně zvýšíme efektivitu výroby,“ doplnil nový předseda představenstva MSV Metal Studénka Pavel Krajča.

V Opavě galvanická linka za 70 milionů

Do modernizace investují i další firmy. Například v ostravské huti Liberty modernizovali linku na výrobu svodidel za více než 15 milionů korun.

„Investice nám umožnila nejen rozšířit nabízený sortiment, ale také prodloužit délku svodidel, čímž se usnadní a zrychlí jejich montáž,“ vysvětlila mluvčí Liberty Barbora Černá Dvořáková.

Novou svařovací linku za 42 milionů korun uvedli nedávno do provozu ve společnosti Arcelor Mittal Tubular Product Karviná, známé svou výrobou profilů jäkl.

„Přinese to rozšíření naší nabídky. Jen v roce 2020 jsme do modernizace investovali na 200 milionů korun,“ sdělil generální ředitel Arcelor Mittal Tubular Product Karviná René Fabik.

Stavbu jedné z největších galvanických linek v republice chystají v opavské společnosti Ostroj. Stát by měla okolo 70 milionů korun.

Varroc otevřel unikátní laboratoř

„Linka výrazně sníží spotřebu elektrické energie a tepelné ztráty v průběhu výroby. Zlepší se také pracovní prostředí pro zaměstnance,“ vysvětlil Aleš Martínek, generální ředitel společnosti Ostroj. „Začátkem roku 2022 ji chceme začít montovat, v dubnu ji chceme uvést do testovacího provozu. Do ostrého provozu by linka měla naběhnout do konce června 2022.“

Zlepšení konkurenceschopnosti firem však nepřináší jen investice do výroby, ale i do výzkumu. Například novojičínská Varroc Lighting Systems nedávno uvedla do provozu unikátní laboratoř.

„Ta nám umožňuje vyvíjet sofistikovanější elektronické produkty a komplexně testovat elektromagnetickou kompatibilitu požadovanou stále přísnějšími zákonnými předpisy,“ vysvětlil Luc Brisson, senior viceprezident pro globální produktový vývoj společnosti Varroc Lighting Systems, s tím, že součástí investice jsou i dvě velkokapacitní klimatické komory, které umožní provádění testů v nejrůznějších teplotních a klimatických podmínkách.