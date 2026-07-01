Muž předtím opakovaně napadl a zranil policistova kolegu. „Při tomto zákroku policisté postupovali v souladu se zákonem,“ sdělil mluvčí GIBS Jakub Augusta.
K události policisté vyjížděli 3. října odpoledne. Dostali oznámení, že se v panelovém domě pohybuje muž, který působí agresivně a má blíže nespecifikovaný bodnořezný nástroj. Policie ho našla, muž ale nechtěl spolupracovat.
Muž policistům vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil.
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Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu
Policisté použili taser, ale muž je nepřestal napadat. Při opakovaném útoku na policistu, kterého zranil na více místech, jeho kolega na agresora několikrát vystřelil ze služební zbraně.
Útočník svým zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Policisté na místě zajistili dva nože.