Bez bolesti i léků. Ostravský přístroj pomáhá v Novém Jičíně řešit inkontinenci

Bez bolesti a léků. Ostravský přístroj pomáhá v Novém Jičíně řešit inkontinenci

  9:31
Přístroj, který neinvazivním způsobem účinně pomáhá ženám od problémů s nutkavým močením, začala používat novojičínská nemocnice. Světově jedinečnou technologii přitom vyvinula a vyrábí firma Stimvia z Ostravy-Pustkovce.
Lukáš Peter z firmy Stimvia a lékař Lubomír Janiš (uprostřed) nad jednou z pacientek, která už léčbu inkontinence v novojičínské nemocnici mohla vyzkoušet. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Inkontinence je problém, který výrazně ovlivňuje kvalitu života mnoha žen, přesto o něm pacientky často nechtějí mluvit. Proto jsme rádi, že můžeme nabídnout moderní, neinvazivní a účinnou terapii,“ uvedl lékař urologického oddělení novojičínské nemocnice Lubomír Janiš.

Podle jeho slov metoda funguje na principu neuromodulace mikčních center (tedy těch, která řídí proces močení, pozn. red.) na úrovni centrální nervové soustavy.

„Vysíláním elektrických impulzů jsme schopni stimulovat hluboká centra v mozku, která se podílí na tvorbě mikčního reflexu,“ popsal Janiš.

Zdravotní vánoční dárek. Lidé si pod stromeček nadělují onkologické vyšetření

„Přístroj využíváme u pacientek, které trpí hyperaktivním močovým měchýřem, tedy neadekvátně častým puzením k močení,“ dodal.

„Na pacienty působí elektrický proud ve velmi nízké intenzitě, principem je najít správný nerv v podkolenní jamce, který ovlivňuje mikční centra v mozku,“ doplnil Lukáš Peter z ostravského startupu Stimvia.

Lukáš Peter z firmy Stimvia a lékař Lubomír Janiš (uprostřed) nad jednou z pacientek, která už léčbu inkontinence v novojičínské nemocnici mohla vyzkoušet.

Metoda je podle něho jedinečná v tom, že funguje neinvazivně.

„Elektrody jsou přiložené na povrchu těla pacienta, nemusí se bolestivě zavádět jehla, jako u jiných způsobů, a také je to jediná metoda, která je schopna hned poskytnout zpětnou vazbu, že k léčbě dochází,“ objasnil Peter s tím, že přístroj má až 80 procentní efektivitu a pacienti léčbu velmi dobře snášejí.

Terapii si pochvalují i pacientky. „Řadu let mne trápilo časté nutkání k močení, bylo nepříjemné vůbec vyjít ven, protože po deseti minutách člověk hledal záchod. Teď už můžu ven bez problémů,“ svěřila se 54letá paní Jiřina.

„Pacientky vítají i to, že díky této metodě již nemusí užívat léky, které někdy bývají spojeny s nepříjemnými vedlejšími účinky,“ podotkl Janiš.

Novojičínská porodnice láká maminky na kurzy

Stimvia nyní s přístrojem zkouší prorazit i v USA a také chce rozšířit jeho fungování na další neurodegenerativní onemocnění, například na Parkinsonovu chorobu.

