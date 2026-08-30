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Bodají tak, že jsou potřeba svářečské rukavice. Stěny inhalatoria stavbaři plní trnkami

Josef Gabzdyl
  14:21
Solankovou stěnu právě vznikajícího inhalatoria v Karviné začali stavbaři ručně osazovat trnkovou výplní. Po hustě uložených větvičkách bude solanka stékat, tříštit se a odpařovat, aby aerosol lidé mohli dýchat. Inhalatorium pojme 200 kubíků trnkové výplně, před jejich tisíci trny se dělníci musejí dobře chránit.

Svářečské rukavice, pevná obuv, ale vše marno. Ukládání snopů trnek do konstrukce vznikajícího inhalatoria v parku Boženy Němcové v Karviné zůstává nebezpečnou prací.

„Trnky jsou jako jehly. Jsme tak dořezaní a dopíchaní, že jak přijdeme domů, tak musíme trny vytahovat,“ popsal Marcel Šutárek, který se spolupracovníky denně uloží zhruba tři stovky snopů.

Je zásadní, aby solanka trnkovou výplní správně stékala a tříštila se na drobné kapky.

Lukáš Horuta, stavbyvedoucí

„Svářečské rukavice musíme měnit tak po třech dnech. Zkřehnou a pak už moc nepomáhají,“ dodal.

Společnost Metrostav, která inhalatorium staví a vybavuje, hromady větviček s tisíci trny nakoupila na Valašsku a ve východním Polsku.

Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé svazky větví se ukládají a následně ručně srovnávají přímo v konstrukci. Kvůli tisícům ostrých trnů přitom stavbaři pracují v pevných svářečských rukavicích.
Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé svazky větví se ukládají a následně ručně srovnávají přímo v konstrukci. Kvůli tisícům ostrých trnů přitom stavbaři pracují v pevných svářečských rukavicích.
Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé svazky větví se ukládají a následně ručně srovnávají přímo v konstrukci. Kvůli tisícům ostrých trnů přitom stavbaři pracují v pevných svářečských rukavicích.
Stavbaři začínají ručně osazovat solankovou stěnu trnkovou výplní. Jednotlivé svazky větví se ukládají a následně ručně srovnávají přímo v konstrukci. Kvůli tisícům ostrých trnů přitom stavbaři pracují v pevných svářečských rukavicích.
10 fotografií

„Je zásadní, aby solanka trnkovou výplní správně stékala a na hustě uložených větvičkách se tříštila na drobné kapky, které se odpaří a vytvoří mikroklima k inhalování,“ řekl stavbyvedoucí Lukáš Horuta. Doplnil, že proto jsou velmi důležité hustota a pravidelnost trnkové výplně solankové stěny.

A proč zrovna trnky? „Je to nejpevnější a nejtvrdší dřevo, takže i nejdéle vydrží,“ vysvětlil Horuta.

Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Inhalatorium bude hotové na konci září. „Pak ho od října zkušebně spustíme, a až se dokončí opravy okolních budov bývalých zámeckých koníren a mléčnice, tak na jaře příštího roku spustíme vše jako celek,“ nastínil další postup náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Výstavba inhalatoria přijde na asi dvacet milionů korun, společně s proměnou mléčnice na velký sál s bistrem a koníren coby spolkové základny pak přes sto milionů.

Inhalatorium bude stát u bývalých zámeckých koníren v parku Boženy Němcové.

Inhalatorium bude stát u bývalých zámeckých koníren v parku Boženy Němcové.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Karviná loni získala lázeňský statut, přičemž právě jodobromovou solanku v lázních využívají pro zábaly a koupele pro léčbu pohybového ústrojí. V inhalatoriu lidé budou vdechovat solankový aerosol prospěšný dýchacímu ústrojí.

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