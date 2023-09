Influencerku zasypal muž obscénními zprávami, žena viní učitele z Ostravska

„Zabývám se školstvím, do některých věcí se občas opřu, tak mi čas od času přijdou nějaké sexistické narážky a podobně. Tohle ale bylo něco jiného,“ konstatovala Štěpánka Cimlová, která má na sociálních sítích profil Štěkánka the Učitelka.

„Tento vzkaz byl divný v tom, jak byl strašně urážlivý, nechutný, slizký a vlezlý, přitom rádoby intelektuální.“

Pedagožku z jižních Čech zarazil fakt, že odesílatelem nechutných zpráv byl podle všeho učitel hudby. Na jeho profilu pak našla i další podobnou zprávu zveřejněnou už dříve.

Vulgární vzkaz, který dostala influencerka Štěpánka Cimlová. Stejný se pak objevil v komentářích na jejím profilu na Facebooku.

„Proto jsem se rozhodla ten vzkaz zveřejnit. Jako pro ženu to pro mě nebylo vůbec hezké a to mi později potvrdily i reakce ostatních. Osmdesát procent mých sledujících jsou ženy, proto bych chtěla, aby se takové věci omezily, aby toto vymizelo,“ doplnila Cimlová.

Redakce MF DNES identitu zmíněného muže zná, jelikož ale není jisté, zda vzkaz skutečně poslal, nebude ji zveřejňovat. Sám na dotazy redakce nereagoval, podle vyjádření školy mu někdo patrně napadl účet na Facebooku.

Žádné stížnosti na něj nebyly, říká ředitelka

„Vzniklou situací se vedení školy zabývá. Autorem příspěvku je cizí osoba, která napadla uvedený účet na Instagramu i na Facebooku. Příspěvky tohoto typu rozhodně neschvalujeme,“ komentovalo situaci vedení školy.

Podle ředitelky je nepravděpodobné, že by její podřízený takový vzkaz psal. „Znám jej osobně dlouhá léta a nikdy na něj nebyly stížnosti a už vůbec ne takového charakteru,“ vyjádřila se ředitelka k podezření, že její podřízený podobný vzkaz napsal. „Když jsem to zjistila, hned jsem mu telefonovala s tím, co se děje. Vše popřel s tím, že se mu zřejmě někdo naboural do účtu.“

Vyjádření v podobném duchu našla Cimlová i na učitelově profilu na Facebooku. Ten jej později promazal.

„Celkem fajn chlap a dobrý učitel, a jako každý umělec taky tak trochu úleťák. Tohle je klasická ukázka jeho humoru, který ale vesměs nemyslí ani trochu vážně. Aspoň tedy co já vím…,“ napsal na Facebooku jeden z kolegů zmíněného učitele.

Štěpánka Cimlová si však nemyslí, že by šlo o nabourání účtu internetovým robotem. „Zprávy z toho účtu mi v úterý dopoledne začaly chodit pod různé příspěvky, stejný text, jako byl v té zprávě. Ale nebylo to zase takovým tempem, jako by to byl robot. Tak jsem zveřejnila ten jeho příspěvek i s identitou. Do deseti minut tam psal, že to není on, že mu někdo ukradl profil. Což by asi robot nedělal.“

Hlavním poškozeným je škola

A důvodů pro své tvrzení má více. „Když jsem se dívala na profil toho pána, tak jsem tam našla jeho starší vyjádření ke klipu zpěvačky Seleny Gomez, které je napsané podobným stylem. Později své příspěvky promazal,“ doplnila influencerka.

Podle ředitelky dotčené školy je v kauze hlavním poškozeným právě vzdělávací zařízení. „Ať už to byl kdo byl, jsme to hlavně my, na kom ulpěl škraloup. Přitom si na dobrém jménu zakládáme. Pracujeme i s postiženými dětmi a podobně, jakékoliv takové znevážení dobrého jména naši školu poškozuje,“ konstatovala.

I proto ředitelka chce, aby případ vyšetřili policisté. „Našemu učiteli věřím, proto jsem mu navrhla, ať jde na policii, že se stal trestný čin. A doufám, že na tu policii půjde,“ dodala ředitelka školy. „A taky doufám, že to policie bude řešit. Ať už tak, nebo tak, na tom trvám. Nelze nechat, aby škola byla takto poškozována, ať už kýmkoliv. Proto doufám, že to policie vyšetří.“