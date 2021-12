Stará šachta Zárubek ožije, bude z ní průmyslová zóna

Po více než třiceti letech by mohl znovu ožít areál někdejší šachty Zárubek ve Slezské Ostravě. Těžba na šachtě z roku 1862 skončila náhle, prakticky ze dne na den, v roce 1990 poté, co v ochranném pilíři těžní jámy vypukl požár. Od té doby se v areálu šachty, ležící nedaleko Slezskoostravského hradu, příliš nedělo.

To by se nyní mělo změnit. Pracovníci společnosti Asental Land, patřící do skupiny firem někdejšího vlastníka OKD Zdeňka Bakaly, zde plánují postavit industriální zónu.

„Cílem je vybudovat objekty určené k dlouhodobému pronájmu společnostem, které chtějí umístit své provozy v oblasti logistiky a průmyslové výroby do České republiky. Náplní průmyslových hal je lehká průmyslová výroba a skladování,“ stojí v oznámení, které společnost Asental zveřejnila v rámci zahájení projednávání studie vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Po někdejší šachtě už na místě nezůstalo prakticky nic.

„Navrhovaný záměr sleduje využití plochy po původní lokalitě dolu, jehož objekty byly odstraněny a území bylo sanováno. Jedná se o území vymezené pro průmyslové využití, mimo přímou zástavbu s obytnými objekty, dopravně dobře napojenou na silnice vyšší třídy,“ stojí dále v oznámení.

Celkem by měly na Zárubku vzniknout tři haly o výměře 8 064 metrů čtverečních, dalších více než osm tisíc metrů čtverečních by měly zabrat plánované komunikace a parkoviště.

Zástupci Asentalu předpokládají, že by se na Zárubku mohlo začít stavět ještě v roce 2022. Hotovo má být o rok později.

V Panattoni parku budou skladiště

Už podruhé za sebou se v Informačním systému EIA objevila takzvaná Malá průmyslová zóna Mošnov, tentokrát pod názvem Panattoni park Ostrava Airport.

Společnost Panattoni plánuje výstavbu nové průmyslové zóny na poli mezi hangárem Job Air Technic a silnicí mezi Mošnovem a Starou Vsí nad Ondřejnicí. Haly, pokud by se postavily, by měly sloužit hlavně skladování.

Podle studie EIA provoz skladových prostor bude na severní a jižní stěně halového komplexu na manipulačních plochách, kde je umístěno 154 nakládacích doků.

V areálu by podle plánu mohlo najít práci přes dva tisíce lidí. Podle toho jsou dimenzována rovněž plánovaná parkoviště.

„Součástí záměru jsou také odstavná parkoviště pro osobní (celkem 1 317 míst) a nákladní automobily (247 míst),“ doplňuje informace studie.

U letiště je kvalitní infrastruktura

„Projekt má přilákat přední tuzemské i světové společnosti. Slibuje investice v celkové výši kolem čtyř miliard a dohromady až dva tisíce nových pracovních míst pro celý region,“ komentoval už dříve plány společnosti Panattoni PR manager Petr Dušek.

Pro investory je chystaná mošnovská průmyslová zóna, v jednom z posledních významnějších pozemků v okolí, zajímavá hlavně díky rozmanitým možnostem dopravy.

„Místo vynikne mimořádně kvalitní a různorodou dopravní infrastrukturou. Využije synergií mezinárodního letiště, blízkých silničních tahů a výhledově také železniční dopravy,“ vysvětlil mediální zástupce stavitele Karel Taschner. „S připravovaným kontejnerovým železničním terminálem zde vznikne multimodální komplex nabízející jedinečné logistické možnosti.“