Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Odbory v Hyundai žádají vyšší mzdy i třicetitisícový bonus. Výroba aut však dál klesá

Darek Štalmach
  12:20
Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson

Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson | foto: Jaroslav Ožana, MAFRA, Alexandr Satinský,  MAFRA

Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson
Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson
Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson
Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson
14 fotografií
Odbory v nošovické automobilce Hyundai předložily vedení návrh nového mzdového dodatku, v němž požadují zvýšení základních mezd, jednorázový bonus i prodloužení dovolené. Mzdové požadavky přicházejí v době, kdy se závod potýká s poklesem výroby způsobeným mimo jiné nižším zájmem o elektromobily na evropském trhu. Vedení firmy očekává stabilizaci produkce od prosince s příchodem nové generace modelu Tucson.

Zvýšení základních mezd o 2 700 korun měsíčně, jednorázový bonus ve výši 30 tisíc korun nebo delší dovolenou požadují odbory nošovické automobilky Hyundai. Vedení společnosti předložily návrh mzdového dodatku ke kolektivní smlouvě, který by měl platit od dubna příštího roku do konce března 2028.

„Ten se tentokrát nerodil vůbec lehce, hodně jsme řešili, jak jej vůbec letos pojmout, nicméně máme za to, že se nakonec racionálně sestavit přeci jen povedl,“ uvedli zástupci odborů na svém facebookovém profilu.

HYUNDAI: V příštím roce se dočkáme modernizované verze nejprodávanějšího modelu i30, a to v květnu. Již v březnu si půjde koupit Kona Electric ve sportovně laděné verzi N Line. Modernizovaný model Tuscon dorazí do showroomů během května. Velmi silný bude u značky Hyundai červen, kdy uvede na český trh novou generaci SUV Santa Fe (na snímku) a facelifty modelů Bayon a i20 N Line. O měsíc později je bude následovat modernizovaný Ioniq 5. V září se dočkáme hybridní verze MPV Staria a na konec roku je plánována premiéra malého elektromobilu, pokračovatele v Evropě neprodávaného modelu Casper.
Zahájení sériové výroby automobilů Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku (12. listopadu 2008)
Zahájení sériové výroby automobilů Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku (12. listopadu 2008)
Zahájení sériové výroby automobilů Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku (12. listopadu 2008)
14 fotografií

Vedle zvýšení základních mezd požadují také změny v odměňování za práci ve směnách. Příplatek za noční práci by měl vzrůst z dosavadních patnácti na dvacet procent průměrné mzdy.

Nově by měl vzniknout také příplatek pro zaměstnance pracující ve dvanáctihodinových směnách, a to ve výši 10,70 koruny za hodinu.

Odbory chtějí rovněž zvýšit základ pro výpočet letního a zimního dovolenkového bonusu z 50 na 55 procent a upravit odměňování zaměstnanců, kteří dlouhodobě zastupují své nadřízené.

Dalším požadavkem je prodloužení dovolené podle délky zaměstnání. Po pěti odpracovaných letech by měli zaměstnanci nadále 26 dnů dovolené, po deseti nově 27 a po patnácti letech 28 dnů.

Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

„Aktuálně máme platnou kolektivní smlouvu do konce března 2027. Návrh její nové podoby nebo samotné kolektivní vyjednávání nebudeme komentovat,“ uvedl k návrhu mluvčí nošovického Hyundai Jan Rodek.

Pokles výroby

Podle údajů společnosti dosáhl v roce 2025 průměrný měsíční výdělek na dělnických pozicích 58 767 korun. Od letošního ledna se základní mzdy zvýšily v průměru o 4,8 procenta. U nejpočetnější výrobní pozice operátora OP3 tak základní mzda vzrostla o 2 100 na 45 500 korun. K tomu náleží měsíční bonus ve výši čtyř tisíc korun.

Nové mzdové požadavky přicházejí v době, kdy se nošovická automobilka potýká s klesající výrobou. Ještě v roce 2023 vyrobila 340 500 vozů, loni už jen 276 175. Pokles pokračuje i letos. Podle nejnovějších údajů Sdružení automobilového průmyslu sjelo za prvních devět měsíců letošního roku z nošovických linek 196 660 automobilů, meziročně o 8,1 procenta méně.

Vyjednávání o mzdách v nošovickém Hyundai váznou, schyluje se ke stávce

Celá česká automobilová výroba přitom ve stejném období mírně rostla a v září zaznamenala rekordní produkci čistě elektrických vozů.

„Z celkové produkce mělo 22 336 vozů čistě elektrický, 12 581 plug-in hybridní a 63 219 hybridní pohon. Elektrifikované vozy tak tvořily téměř polovinu celkové výroby,“ doplnili detaily k výrobě v Nošovicích zástupci Sdružení automobilového průmyslu.

Právě na elektrifikaci přitom Hyundai v posledních letech výrazně vsadil. Čistě elektrické vozy ale zatím představují jen přibližně jedenáct procent nošovické produkce. Automobilka již dříve upozorňovala, že se na poklesu její výroby podepsala mimo jiné slabší než očekávaná evropská poptávka po elektromobilech.

Situaci by měla změnit připravovaná obměna výrobního programu. Již v prosinci by měla automobilka zahájit výrobu nové generace modelu Tucson, další novinky mají následovat v příštích letech. Podle dřívějšího vyjádření předsedy odborů Patrika Fupša by nové modely měly pomoci především stabilizovat pracovní místa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují

Premium
Krajský soud v Ostravě řeší případ Antonína Špička a Renáty Pavlíčkové,...

Původně to měl být kanadský žertík. Ale údajný vtip se zvrhl v naprostou hrůzu, při které jednadvacetiletý muž letos v lednu v Karviné takřka den umíral v ukrutných bolestech. Z jeho utrpení viní...

Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů

Svrab je infekční onemocnění způsobené parazitem zákožkou svrabovou.

Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací Zdravotního ústavu České republiky dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Potvrzují to i nejnovější...

Už není konkurence, jen síla kapitálu. Knihkupec o riziku predátorských e-shopů

Premium
Nezávislý knihkupec Jan Becher z Frýdku-Místku se obává o rozmanitost knižního...

Knihkupectví nezávislá na velkých řetězcích mizí z měst po celé republice. Dvoupatrová Kapitola Jana Bechera ve Frýdku-Místku patří k největším, které se stále drží. Kvůli výjimečně široké a kvalitní...

OBRAZEM: Unikátní výstava modelů z lega v Ostravě. Láká do světa kouzel i do dolu

Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě....

Ostravský Velký svět techniky od 28. října ovládne interaktivní výstava modelů z kostek LEGO. Její dominantou je obří model Školy čar a kouzel v Bradavicích z filmové série o Harrym Potterovi,...

Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Německý soud ve Weidenu poslal minulý týden na čtyři a půl roku do vězení bývalého jednatele firmy Roth International za nelegální vývoz stovek tun nebezpečného odpadu do Těchanova na Bruntálsku....

Nenechte Evropu jen politikům. Europe Direct Ostrava ukáže, jak se zapojit

Ve spolupráci
Společná fotografie účastníků evropského občanského panelu o odolnosti...

O evropských tématech mohou lidé z Moravskoslezského kraje diskutovat z domova i na místních akcích. Informační středisko Europe Direct Ostrava nabízí bezplatné informace, besedy a veřejné debaty. Do...

2. listopadu 2026  12:45

Odbory v Hyundai žádají vyšší mzdy i třicetitisícový bonus. Výroba aut však dál klesá

Představy odborů v Hyundai narážejí na pokles výroby ale situaci by měla zachránit nová generace modelu Tucson

Odbory v nošovické automobilce Hyundai předložily vedení návrh nového mzdového dodatku, v němž požadují zvýšení základních mezd, jednorázový bonus i prodloužení dovolené. Mzdové požadavky přicházejí...

2. listopadu 2026  12:20

Nic se nemění. Primátorem Karviné zůstane Wolf obviněný ve fotbalové kauze

Zástupci uskupení Žijeme pro Karvinou a hnutí ANO podepsali koaliční smlouvu o...

Vedení Karviné se v novém volebním období nezmění, vítězné uskupení Žijeme pro Karvinou podepsalo koaliční smlouvu s hnutím ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu získají drtivou většinu 37...

2. listopadu 2026  11:44,  aktualizováno  11:58

Zbitý cizinec na charitativní jízdě. Policie vypátrala útočníky, pomohly kamery

Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou...

Ostravští kriminalisté objasnili zářijovou noční potyčku cizinců, která se strhla v centru města na křižovatce ulic Poděbradova a Švabinského. Pětatřicetiletý muž z polského Chorzowa, jenž do...

2. listopadu 2026  10:11

V čele radnic zasednou staré známé tváře i překvapivá nová koaliční spojenectví

Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová...

V ostravských městských obvodech je jasno o nových koalicích. Zatímco na Jihu bude vítězné ANO vládnout pouze se Starosty, v Porubě vznikla čtyřkoalice s Piráty i hnutím Ostravak a starostkou zůstává...

2. listopadu 2026

Za čísla jsem rád, ale mám vyšší nároky, říká Gabriel. O reprezentaci přemýšlel

Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Na pravém kraji sestavy plzeňských fotbalistů byl obránce Adam Gabriel ve druhé půli k nezastavení. Dal dva góly a z třetího se radoval, než mu ho sudí upřeli, jelikož před ním jeho spoluhráč Kabongo...

2. listopadu 2026  8:20

Škoda Group slučuje Vagonku a Transportation. Ředitel hovoří o klíčových projektech

Ředitel ostravské společnosti Škoda Vagonka Martin Bednarz. (30. října 2026)

Ostravská Škoda Vagonka se sloučila se Škodou Transportation. Závod bude pokračovat ve výrobě kolejových vozidel, dosavadní název společnosti ale zanikne. Ředitel ostravské Vagonky Martin Bednarz v...

2. listopadu 2026  6:15

Baník - Plzeň 0:4, po dvou čistých kontech výprask. Gabriel byl blízko hattricku

Sestřih zápasu
Plzeňský Adam Gabriel se snaží udržet míč před ostravským Matúšem Kmetěm.

Dva zápasy a půlku třetího vydrželi fotbalisté Baníku bez inkasované branky. Po poločase utkání 13. kola Chance Ligy s Plzní se jim ale obrana sesypala jako domeček z karet. Východočeši v Ostravě...

1. listopadu 2026  15:03,  aktualizováno  17:25

Kamenná hutní pec získá původní podobu, jiná už na Moravě a ve Slezsku není

Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2026.

Vznikla počátkem 19. století, železo se v ní tavilo jen několik dekád a pak dlouhou dobu chátrala. Cennou technickou památku teď odborníci kompletně obnovují a konzervují. Dřevouhelná vysoká pec u...

1. listopadu 2026  16:27

Už není konkurence, jen síla kapitálu. Knihkupec o riziku predátorských e-shopů

Premium
Nezávislý knihkupec Jan Becher z Frýdku-Místku se obává o rozmanitost knižního...

Knihkupectví nezávislá na velkých řetězcích mizí z měst po celé republice. Dvoupatrová Kapitola Jana Bechera ve Frýdku-Místku patří k největším, které se stále drží. Kvůli výjimečně široké a kvalitní...

1. listopadu 2026

Prodej bytu 1+1 37 m2 nábřeží Svazu…
Prodej bytu 1+1 37 m2 nábřeží Svazu…

nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Ostrava - Poruba
3 200 000 Kč

Více z nabídky 7 802 nemovitostí

Bruntál odbahní rybník pomocí speciálních bakterií, je to levnější než těžba

Kobylí rybník v Bruntále

Nejprve obvyklá těžba, poté sací bagr, teď bakterie. Zástupci Bruntálu hledají nejlepší způsob odbahnění Kobylího rybníka. Využití tradičních metod komplikují vysoké náklady i fakt, že vodní plochu...

31. října 2026  7:19

Slavia vyrovnala střelecký rekord ligy a je v čele tabulky, Opava padla popáté v řadě

Opavský rozehrávač Jakub Šiřina mezi slávistickými obránci, David Böhm vlevo,...

Basketbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 13. ligového kola v Opavě 121:96 a upevnili si první místo. Domácí prohráli pátý soutěžní zápas za sebou a v neúplné tabulce jsou až desátí.

30. října 2026  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×