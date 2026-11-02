Odbory v Hyundai žádají vyšší mzdy i třicetitisícový bonus. Výroba aut však dál klesá

Zvýšení základních mezd o 2 700 korun měsíčně, jednorázový bonus ve výši 30 tisíc korun nebo delší dovolenou požadují odbory nošovické automobilky Hyundai. Vedení společnosti předložily návrh mzdového dodatku ke kolektivní smlouvě, který by měl platit od dubna příštího roku do konce března 2028.
„Ten se tentokrát nerodil vůbec lehce, hodně jsme řešili, jak jej vůbec letos pojmout, nicméně máme za to, že se nakonec racionálně sestavit přeci jen povedl,“ uvedli zástupci odborů na svém facebookovém profilu.
Vedle zvýšení základních mezd požadují také změny v odměňování za práci ve směnách. Příplatek za noční práci by měl vzrůst z dosavadních patnácti na dvacet procent průměrné mzdy.
Nově by měl vzniknout také příplatek pro zaměstnance pracující ve dvanáctihodinových směnách, a to ve výši 10,70 koruny za hodinu.
Odbory chtějí rovněž zvýšit základ pro výpočet letního a zimního dovolenkového bonusu z 50 na 55 procent a upravit odměňování zaměstnanců, kteří dlouhodobě zastupují své nadřízené.
Dalším požadavkem je prodloužení dovolené podle délky zaměstnání. Po pěti odpracovaných letech by měli zaměstnanci nadále 26 dnů dovolené, po deseti nově 27 a po patnácti letech 28 dnů.
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„Aktuálně máme platnou kolektivní smlouvu do konce března 2027. Návrh její nové podoby nebo samotné kolektivní vyjednávání nebudeme komentovat,“ uvedl k návrhu mluvčí nošovického Hyundai Jan Rodek.
Pokles výroby
Podle údajů společnosti dosáhl v roce 2025 průměrný měsíční výdělek na dělnických pozicích 58 767 korun. Od letošního ledna se základní mzdy zvýšily v průměru o 4,8 procenta. U nejpočetnější výrobní pozice operátora OP3 tak základní mzda vzrostla o 2 100 na 45 500 korun. K tomu náleží měsíční bonus ve výši čtyř tisíc korun.
Nové mzdové požadavky přicházejí v době, kdy se nošovická automobilka potýká s klesající výrobou. Ještě v roce 2023 vyrobila 340 500 vozů, loni už jen 276 175. Pokles pokračuje i letos. Podle nejnovějších údajů Sdružení automobilového průmyslu sjelo za prvních devět měsíců letošního roku z nošovických linek 196 660 automobilů, meziročně o 8,1 procenta méně.
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Celá česká automobilová výroba přitom ve stejném období mírně rostla a v září zaznamenala rekordní produkci čistě elektrických vozů.
„Z celkové produkce mělo 22 336 vozů čistě elektrický, 12 581 plug-in hybridní a 63 219 hybridní pohon. Elektrifikované vozy tak tvořily téměř polovinu celkové výroby,“ doplnili detaily k výrobě v Nošovicích zástupci Sdružení automobilového průmyslu.
Právě na elektrifikaci přitom Hyundai v posledních letech výrazně vsadil. Čistě elektrické vozy ale zatím představují jen přibližně jedenáct procent nošovické produkce. Automobilka již dříve upozorňovala, že se na poklesu její výroby podepsala mimo jiné slabší než očekávaná evropská poptávka po elektromobilech.
Situaci by měla změnit připravovaná obměna výrobního programu. Již v prosinci by měla automobilka zahájit výrobu nové generace modelu Tucson, další novinky mají následovat v příštích letech. Podle dřívějšího vyjádření předsedy odborů Patrika Fupša by nové modely měly pomoci především stabilizovat pracovní místa.