Odboráři Hyundai, kteří odstávky oznámili, dále uvedli, že to s nimi tentokrát zaměstnavatel řádně neprojednal. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje. Důvodem předchozích odstávek byla nižší poptávka po autech.
Minulý měsíc bylo ve slezském závodě pět nevýrobních dní a kromě toho ještě tři nevýrobní směny. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
„Koncem tohoto měsíce nás čekají další tři nevýrobní dny, a to konkrétně v pondělí 27. 10., čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. Tyto dny byly stanoveny s ohledem na státní svátek (28. 10.) a splnění říjnových prodejních cílů, kdy je potřeba před koncem měsíce vyrobit konkrétní specifikace vozů,“ uvedli odboráři.
Doma na sedmdesáti procentech platu
V automobilce se tak bude příští týden pracovat jen ve středu. Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i při odstávkách půjdou standardně do práce. Pracovníci, kteří zůstanou doma, dostanou sedmdesát procent průměrného výdělku.
„Uvedené odstávky tentokráte nebyly s odborovou organizací řádně projednány,“ napsali odboráři.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9 610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3 100 zaměstnanců, dalších asi 8 700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.
23. října 2023