Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Autor: ,
  15:06
Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma tak reaguje na aktuální nižší poptávku po vozidlech.
Provoz v automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku na třech směnách utichne. (ilustrační foto)

Na zastavení výroby upozornil server Zdopravy. Letos už měla slezská automobilka čtyři nevýrobní dny - v lednu dva pátky a v únoru dva pondělky. „Další nevýrobní směny se neplánují,“ upozornil mluvčí automobilky Jan Rodek.

Server uvedl, že odstávky se budou dělat tentokrát po směnách kvůli dodávkám dílů a potřebě průběžného plnění objednávek.

„Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce. Ostatní budou dle kolektivní smlouvy na sedmdesáti procentech průměrného výdělku doma,“ uvedl server.

Loni slezský závod vyrobil 330 890 automobilů, což je o 9 610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3 100 zaměstnanců, dalších asi 8 700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.

12. srpna 2023
27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

27. srpna 2025  15:06

