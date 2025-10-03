Polská konkurence pro Vítkovice. U Katovic upraví vysokou pec jako turistickou atrakci

Darek Štalmach
  12:45
Nová konkurence pro ostravskou Dolní oblast Vítkovice vzniká v nedalekém Polsku. V Rudě Śląske, součásti katovické aglomerace, opravují vysloužilou vysokou pec tak, aby se stala turistickým lákadlem pro široké okolí. Od projektu za 81 milionů zlotých, téměř půl miliardy korun, si město vzdálené zhruba 80 kilometrů od Ostravy slibuje hned několik změn.
V Rudě Śląske, součásti katovické aglomerace, opravují vysloužilou vysokou pec tak, aby se stala turistickým lákadlem pro široké okolí. | foto: https://www.hutapokoj.eu/MAFRA

19 fotografií

„Projekt na jedné straně umožní uchránit průmyslové dědictví, jehož skutečnou perlou je právě vysoká pec, a na druhé straně přispěje k proměně tváře našeho města,“ konstatoval starosta Rudy Śląske Michał Pierończyk.

„Jsem přesvědčen, že investice bude mít pozitivní dopad i na hospodářství a životní prostředí města,“ míní.

Po rekonstrukci bude návštěvníky památkově chráněné technické památky vítat vstupní budova s vyhlídkovou plošinou. Součástí prohlídky bude i naučná stezka a expozice přímo v útrobách pece.

„Ocelová konstrukce vstupní budovy váží asi 300 tun a její montáž potrvá přibližně dva měsíce. Objekt bude vybaven výtahem a eskalátory,“ vysvětlil Marcin Krummel, ředitel firmy Łęgprzem, která je zhotovitelem stavby.

A podobností s Dolní oblastí Vítkovice je více. Bývalé strojovny a rozvodny se promění v muzejní prostory s výstavními sály či kavárnou.

Součástí areálu bude i vzdělávací zahrada a dětské hřiště inspirované hutnickou tradicí. Celý areál bude plně přístupný rovněž pro lidi s omezenou mobilitou.

Oproti ostravské Dolní oblasti je zásadní rozdíl v kompaktnosti areálu. Výhoda Ostravy spočívá v jasně propojené cestě výroby železa – od těžby uhlí v dole Hlubina přes koksovnu až po vysoké pece.

Kofola se přestěhuje do Dolních Vítkovic. Z hornických koupelen bude sídlo i muzeum

Polská památka je především samostatně stojící vysoká pec s příslušenstvím, jako jsou například Cowperovy ohřívače větrů, ale bez návazného dolu a bez koksovny v rámci turistického okruhu.

To potvrzuje i výkonná ředitelka Dolní oblasti Vítkovice Renata Červená.„Naše velká výhoda spočívá v tom, že Dolní oblast není jen o jedné dominantě. Je to celý komplex, kde návštěvník může projít vícero věcí, má komentovanou prohlídku celého okruhu a zážitek je tím pádem mnohem pestřejší.“

Hornický okruh

Polský projekt má ale v kapse jeden turistický trumf. Jen v deset kilometrů vzdáleném dole Guido mohou návštěvníci dokonce sfárat do hloubky přes 300 metrů a projít si hornický okruh, což je něco, co v Ostravě a okolí aktuálně možné není.

Parní buchary i lis ze železáren zachovají, vystaví je v industriálním muzeu

„Samostatně stojící vysoká pec je určitě zajímavá a já mám industriální památky ráda. Jen houšť, ať jich je co nejvíc,“ doplnila ředitelka DOV.

Vznik nové technické památky ve výsledku vítá. „Nechci mluvit o konkurenci, můžeme si spíše fandit navzájem. Turisté si mohou projet podobné věci na obou stranách hranice,“ dokončila ředitelka DOV.

Dolní oblast Vítkovice je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v České republice. Spolu s Pražským hradem či zoologickou zahradou v Praze se počítá mezi deset nejnavštěvovanějších míst v tuzemsku.

V roce 2024 navštívilo turistické cíle v Moravskoslezském kraji celkem 3,8 milionu registrovaných návštěvníků, z toho největší zájem zaznamenaly Dolní Vítkovice, které navštívilo 931 tisíc lidí. Pro srovnání, Pražský hrad loni navštívilo 2,6 milionu návštěvníků.

7. července 2025
