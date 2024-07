Speciální projekt. Úřad práce pomáhá zaměstnancům Liberty přímo v huti

Program však především nabízí možnost příspěvku na mzdové náklady u nového zaměstnavatele. Ten může získat až patnáct tisíc korun měsíčně po dobu tři čtvrtě roku.

Ráno po otevření kanceláře do ní však mířili jen jednotlivci. Přímo v huti mohou zájemci o pomoc žádat ještě ve středu, ale požádat o ni lze nyní i v následujících dnech také na pobočkách úřadu práce.

Zaměstnanci, kteří dnes za pracovnicemi úřadu práce přicházeli, se o situaci v podniku příliš bavit nechtěli. Pokud mluvili, pouze anonymně.

„Díval jsem se po nějakém rekvalifikačním kurzu, protože se určitě budu chtít dále rozvíjet. Zatím to budu řešit, domluvili jsme se, že to ještě promyslím a podívám se na nějaké rekvalifikační kurzy a pak to budu řešit dál,“ řekl jeden ze zájemců o program, který v huti pracuje jako výzkumný pracovník v koksárenství.

Najít nové místo podle něj bude složité a zřejmě bude muset hledat zaměstnání v jiném oboru. V huti pracuje dvanáct let. „Je to hrůza a asi už k tomu ani není co říct nového. Není to jednoduché, ale jiná možnost není. Asi se budu dívat po něčem úplně jiném, jiném oboru, raději,“ doplnil.

Další z pracovníků, který za pracovnicemi úřadu práce teprve mířil, si posteskl hlavně na to, že informace o pomoci se k lidem dostávají pozdě. Pracovní poměr v huti chce ukončit ke konci měsíce.

„Dozvěděl jsem se to včera, tedy v pondělí, vždycky všechno dělají na poslední chvíli, podle mě je to cílené. Mám na to dva dny, je to trapné, výpověď dávám ve středu,“ řekl. Dosud nabízená pomoc podle něj neodpovídá situaci, do níž se zaměstnanci huti dostali.

Další se zaměstnanců naopak nabídku úřadu práce ocenil. „Myslím si, že to lidem může pomoci, ale teď záleží, co od toho každý očekává. Jestli za něj někdo práci najde nebo bude aktivní a bude si ji hledat sám. Já se jdu víceméně jen informovat. Stále pracuju v huti jako hutník na vysokých pecích. Myslím si, že když člověk chce, tak si práci najde,“ zůstává přesvědčený.

Většina zaměstnanců je od prosince doma

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma, od června je firma v úpadku. Minulý týden Liberty Ostrava oznámila, že předložila odborům návrh na snížení počtu zaměstnanců. Odejít má až 2600 lidí z téměř 5000 zaměstnanců.

Nový program je financovaný z fondů Evropské unie, jeho rozpočet je 300 milionů korun. Podmínkou zapojení do projektu je, aby se zájemci ještě během trvání pracovního poměru zaevidovali na úřadu práce jako zájemci o zaměstnání.

Slezská huť, která je od června v úpadku, patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.