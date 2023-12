Kdy se Liberty znovu rozjede, závisí na jednáních vedení huti s Tamehem

„Bude to záležet na tom, jak se dál bude řešit problém s Tamehem, protože bez Tamehu my nemůžeme nastartovat vysokou pec. Může se stát samozřejmě, že 3. ledna přijdou zaměstnanci do práce a budou odesláni zpět domů, abychom získali čas rozjet pec,“ řekl Šedivý.

Huť nelze provozovat bez páry a foukaného vzduchu, které jí nemůže dodávat nikdo jiný než Tameh.

Liberty Ostrava, která má i s dceřinými firmami 6 tisíc zaměstnanců, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Společnost Tameh Czech dnes huti zastaví dodávky energií, zastaví se tak provozy obou podniků.

Tameh, který má více než 300 zaměstnanců, skončil v úterý v úpadku a zastavuje provoz, protože mu došlo uhlí. V insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Většina zaměstnanců obou firem bude od pátku do 2. ledna doma, budou dostávat celý plat.

Insolvenčním správcem společnosti Tameh byl jmenován Dominik Hart z pražské společnosti Hart & Partners. V úterý o tom rozhodl Krajský soud v Ostravě, vyplývá z dokumentu zveřejněného dnes v insolvenčním rejstříku.

Liberty Ostrava v úterý svým hlavním partnerům představila podrobnosti plánu, který má zlepšit její provozní, obchodní a finanční výsledky. Plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů. Zástupci Liberty uvedli, že v lednu chtějí znovu zprovoznit vysokou pec, která je od října v takzvaném teplém útlumu. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od pondělí je v takovém teplém útlumu i koksovna Liberty.

Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které Liberty Ostrava zajišťuje před Tamehem ochranu. Situace se vyhrotila před týdnem, když Tameh ohlásil, že mu dochází uhlí a brzy přestane huti energie dodávat.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.