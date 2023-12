Tameh ukončí provoz do středy, pak přestane huti Liberty dodávat energie

Společnost Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Do té doby využije uhlí, které jí dodá OKD. Znamená to, že Tameh přestane dodávat energie hutní společnosti Liberty Ostrava, jejíž koksovna půjde do takzvaného teplého útlumu. Se zástupci firmy se ve středu setká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).