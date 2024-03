Liberty dostala čtvrt roku na řešení dluhů, věřitelé hodnotí plán obnovy provozu

„Plán, který jsme již začali realizovat, zajistí postupné splacení pohledávek všech věřitelů a udržení výroby,“ komentovala prodloužení moratoria mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Vše bude záležet na tom, zda s reorganizačním plánem budou souhlasit věřitelé.

Podle informací zveřejněných soudem v rozhodnutí o prodloužení moratoria by se o tom mělo hlasovat mezi 8. a 15. dubnem.

Podle zástupců huti se už někteří věřitelé k plánu vyjádřili. „Důležitým signálem pro nás je, že se náš restrukturalizační plán setkává s pozitivní odezvou u našich věřitelů. Většina z nich s ním již také vyslovila svůj souhlas,“ tvrdí mluvčí Liberty. Proti restrukturalizačnímu plánu se však stále staví už zmíněná společnost Tameh.

„Liberty by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace,“ komentoval čtvrteční rozhodnutí soudu mluvčí Tamehu Patrik Schober.

O tom, zda se Tameh coby největší známý věřitel hutě hlasování zúčastní, ještě není rozhodnuto. Liberty se firmu, které několik měsíců úmyslně neproplácela faktury, snaží ze seznamu věřitelů vyškrtnout. Krajský soud v Ostravě, jenž na průběh moratoria dohlíží, se ve svém zdůvodnění k prodloužení moratoria dotkl i tohoto bodu.

„Původní všeobecné moratorium bylo vyhlášeno vůči všem věřitelům podnikatele (...), prodloužení všeobecného moratoria proto zásadně směřuje vůči stejnému (neomezenému) okruhu osob,“ konstatoval soud s tím, že tento spor by měly obě firmy řešit v rámci civilního nalézacího řízení. To už běží.

V případě restrukturalizačního plánu zveřejněného Liberty na začátku března počítá hutní firma se dvěma scénáři. Ty se mají odvíjet podle toho, zda se podaří dosáhnout dohody s Tamehem.

„Zásadním datem pro spuštění alternativy A či B je 30. dubna. Toto datum bylo zvoleno jako objektivní hranice, dokdy se bude vyjednávat se společností Tameh,“ stojí v restrukturalizačním plánu. Pokud se dohoda nezdaří, zahájí Liberty přípravy na stavbu vlastního energetického zázemí.

V případě varianty A by měli věřitelé dostat 25 procent dluhu do 30. června 2024 a zbytek v pravidelných splátkách do března 2026. Ve druhém případě by pak první splátka přišla až na konci letošního roku a poslední na konci roku 2025.

Pokud by se Liberty s Tamehem dohodla, předpokládá plán znovuspuštění vysoké pece k 1. červnu letošního roku, plán B počítá s provozem pece od začátku roku 2025.

S tím ale Tameh nesouhlasí, plán podle něj není reálný. „Navrhovaný plán vyvolává vážné obavy věřitelů, zejména kvůli nejistotě ohledně emisních povolenek, nejasnému finančnímu plánu a nereálné době instalace nového energetického komplexu,“ komentoval podobu restrukturalizačního plánu mluvčí Tamehu.

