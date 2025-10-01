Připravujeme podrobnosti.
Zkrachovalou Liberty převzala firma exministra Peciny. Plánuje výrobu i propouštění
Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit
Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...
Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu
Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...
Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli
Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Zkrachovalou Liberty převzala firma exministra Peciny. Plánuje výrobu i propouštění
Zkrachovalou huť Liberty Ostrava dnes převzala společnost Nová huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...
Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy
Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...
Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu
Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...
O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků
O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...
Nesmíme už dopustit, aby nás při sestavení vlády někdo obešel, říká Juchelka z ANO
Na třetí vítězství po sobě v poslaneckých volbách se v Moravskoslezském kraji chystá hnutí ANO. V klidu však její kandidáti nejsou. V jim nakloněném regionu se snaží získat co nejvíce voličů, kteří...
Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba
V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...
Žár, při kterém praskala okna. Od garáží se oheň rozšířil do bytů, několik jich zničil
Nejprve vzplály dvě garáže, oheň a žár však byly tak intenzivní, že popraskala okna přilehlé bytovky a požár se rozšířil do bytů i na střechu domu. Pět jednotek hasičů v pondělí v bohumínské místní...
Ostrava má mezi elitou nově dva ženské týmy. Prospěje rivalita regionu?
V nejvyšší české soutěži basketbalistek měl Moravskoslezský kraj v sezoně 1993 až 1994 Slávii Havířov a dalších jedenadvacet let nikoho... Od roku 2014 hraje Ženskou basketbalovou ligu celek SBŠ...
Srážky v Moravskoslezském kraji byly podprůměrné, vláhu zachraňoval červenec
Dešťově vydatný červenec a teď i září, ale jinak srážkově velmi podprůměrný rok, osmý nejchudší od roku 1961. Tak zatím hodnotí meteorologové prvních letošních devět měsíců v Moravskoslezském kraji....
Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně
Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům,...
Komfort, jaký dosud možná nepoznali. Ostravským seniorům bez domova pomáhají Přístavy
Také lidé, kteří velkou část života prožili na ulici, mají šanci na důstojné a klidné prožití stáří. V Ostravě jim v tom například pomáhá záchranná síť v podobě domovů Přístav, které provozuje Armáda...
Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat
Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...