„V jednání s novým potenciálním vlastníkem jsme nebyli a čekáme, jak se vyjádří věřitelský výbor. My stále věříme, nebo doufáme v to, že ať nás koupí kdokoliv, tak to bude majitel, který bude mít vizi pokračovat s výrobou v huti,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Slezská huť patřící Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu.

Ve výběrovém řízení podal závaznou nabídku jediný zájemce a jednání insolvenčního správce Šimona Petáka ohledně jejích parametrů pokračují.

Správcův mluvčí Michal Štefl minulý týden uvedl, že částka, kterou zájemce původně za podnik nabídl, nebyla akceptovatelná. „Po intenzivních jednáních se insolvenčnímu správci podařilo vyjednat navýšení nabídky o několik set milionů korun,“ uvedl mluvčí.

Další kroky závisí na rozhodnutí věřitelského výboru a insolvenčního soudu. „Pro nadcházející rozhodování bylo věřitelským výborem odsouhlaseno vypracování dodatku znaleckého posudku, který by měl poskytnout aktuální podklad pro rozhodování, jaká z variant je pro majetkovou podstatu výhodnější,“ uvedl Štefl.

V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu.

Závody 15 a 16, což jsou rourovny a válcovny plochých výrobků, financuje společnost Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries. Závod 14, tedy středojemnou válcovnu, polská společnost Donquixote. V huti nyní pracuje okolo 2 300 lidí. Před rokem však měla firma šest tisíc zaměstnanců.