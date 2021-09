V huti Liberty to vře, vedení potichu prodalo povolenky za dvě miliardy

S povolenkami, které při prodeji novému majiteli někdejší Nová huť vlastnila v hodnotě několika miliard korun, se přitom počítalo jako se zdrojem financování plánované modernizace ocelárny.



Na prodej emisních povolenek upozorňuje leták, který v současnosti koluje mezi zaměstnanci Liberty. Zároveň upozorňuje, že na modernizaci ocelárny je vázána i velká část budoucnosti podniku, včetně pracovních míst.

Zástupci odborů, kteří před několika měsíci v podniku vyhlásili stávkovou pohotovost, se ale zatím k autorství letáku nehlásí.

„Situace v podniku je stále složitá, stávková pohotovost pokračuje, ke konkrétním informacím se ale zatím nebudeme vyjadřovat,“ komentoval situaci v Liberty odborový předák Petr Slanina. „Se zaměstnavatelem chceme každopádně dál jednat, věříme, že se taková situace brzy naskytne,“ dodal.



Cenu prodaných povolenek tají

Celkem společnost Liberty v průběhu července prodala podle informací MF DNES 1,5 milionu emisních povolenek za zhruba 2,25 miliardy korun. Oficiálně se ale částku zatím nepodařilo potvrdit.

„Na údaje o transakcích povolenek se vztahuje ochrana obchodního tajemství, ministerstvo životního prostředí se proto nemůže ke konkrétním transakcím vyjadřovat,“ komentovala dotaz MF DNES Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva.

A stejně tak nemohlo rozsah transakce upřesnit ani ministerstvo průmyslu a obchodu. „Jde o citlivé obchodní informace, které nemůžeme komentovat. Mohu jen říct, že se věcí zabýváme,“ odpověděla jeho mluvčí Štěpánka Filipová. Stejně reagovala i na otázku, jaké má ministerstvo informace o dění ve firmě z pozice členství v dozorčí radě, v níž stát zastupuje náměstek ministra.

Dozorčí rada Liberty se totiž podle informací MF DNES nesešla už několik měsíců. Přitom původně nové vedení firmy slibovalo, že případný prodej povolenek s dozorčí radou vždy projedná.

„Pro podniky skupiny Liberty Steel je, stejně jako pro jiné velké průmyslové společnosti, obchodování s emisními povolenkami běžnou součástí jejich podnikání,“ komentovala prodej Barbora Dvořáková Černá, mluvčí Liberty Ostrava. „Jak již bylo dříve zmíněno, povolenky, které vlastní Liberty Ostrava, budou využity pouze ve prospěch ostravské huti, včetně financování její modernizace,“ dodala.

Kvůli prodeji povolenek se odbory s vedením střetly už na jaře. „V září očekáváme zpětné odkoupení povolenek, které byly na jaře prodány do Rumunska, tak jak to slíbilo vedení firmy,“ řekl odborář Slanina. Podle neoficiálních výpočtů redakce by ve společnosti Liberty Ostrava měla v současnosti, oproti stavu při prodeji firmy, zůstávat už jen zhruba čtvrtina povolenek.