Návrat zaměstnanců Liberty do práce se odsouvá, jednání s Tamehem pokračují

Termín návratu zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se znovu posouvá, tentokrát na 16. ledna. Hutní společnost se stále nedohodla s dodavatelem energií Tameh. Odboráři už minulý týden upozorňovali na to, že je nereálné, aby se tento týden zaměstnanci hutě do práce vrátili.