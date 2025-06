O půjčky mohli zaměstnanci Liberty žádat od loňského června, nakonec nabídky využilo 649 lidí, kteří si z krajského rozpočtu půjčili celkem 16 225 000 korun s tím, že do konce roku 2024 vrátí v jedné splátce celou částku.

Podmínkou získání půjčky bylo jen přislíbení této splatnosti plus prokázání zaměstnání v huti a bydliště v regionu.

„Krajské půjčky by měly lidem umožnit překlenout období, než dostanou peníze z úřadu práce,“ podotkl tehdy hejtman Josef Bělica (ANO) k situaci, kdy měli zaměstnanci problémy po ochromení provozu huti.

Jenže o rok později, tedy půl roku po splatnosti, na účtu kraje stále z těchto půjček chybí přes tři miliony korun, tedy zhruba dvacet procent z celkové půjčené sumy.

„Potvrzuji, že některé půjčky ještě nebyly splaceny, někteří příjemci dotace zemřeli, tam se to řeší v pozůstalostním řízení. Dále tam jsou i lidé, kteří to řeší splátkovým kalendářem. A ano, jsou tam i někteří lidé takzvaně nekontaktní,“ shrnul nyní hejtman Bělica.

Krajský systém půjček kritizuje zejména exhejtman Ivo VIndrák (vlevo), současný hejtman Josef Bělica s tím nesouhlasí.

Uvedl, že kraj bude půjčky dále vymáhat. „Postupujeme standardně, jako když například má někdo kraji vrátit dotaci. Snažíme se s nimi dohodnout a pokud nebudou fungovat ani splátkové kalendáře, tak přijdou na řadu další opatření,“ sdělil hejtman.

Na problém upozornila část krajské opozice v čele s bývalým hejtmanem a někdejším lídrem hnutí ANO Ivo Vondrákem (Osobnosti pro kraj). Věc navrhoval zařadit do programu dnešního jednání krajského zastupitelstva. Jenže neuspěl.

Proti se postavili zejména dominantně zastoupení zastupitelé hnutí ANO, zdrželi se také zastupitelé SPD a STAČILO! Pro projednání naopak byli zastupitelé STAN + Osobnosti pro kraj a většina ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

„Nebyl důvod půjčky poskytovat, navíc nikdo neprověřoval, do jaké míry člověk, který si půjčuje, bude schopen peníze vrátit,“ konstatoval Vondrák, který kraj vedl v letech 2016 až 2023.

S hnutím ANO se však rozešel ve zlém, když stejně jako ostravský primátor Tomáš Macura podpořil v prezidentské volbě Petra Pavla proti stranickému šéfovi Andreji Babišovi.

Politici se navzájem viní z předvolební hry

Vondrákovi také vadí, že se nikdo na půjčky nezeptal krajských zastupitelů. „Pravidla pro půjčky byla velmi nedbalá,“ poukázal. Doplnil, že podle jeho informací některé uvedené adresy lidí s půjčkami dokonce nejsou dohledatelné.

Upozornil, že by ho zajímalo, kdo ponese odpovědnost za to, když se peníze daňových poplatníků nepodaří vymoci. „Od počátku jsem to považoval za populistické rozhodnutí před loňskými krajskými volbami. K tomu bychom se neměli snižovat,“ zmínil Vondrák.

Také Bělica považuje počínání opozice za předvolební hru. „Ti lidé z Liberty byli ve složité životní situaci a my jim pomohli, aby nespadli do dluhové spirály. Mnoha lidem to velmi pomohlo a své závazky splnili,“ argumentoval hejtman.

Vondrák však oponoval, že tehdy velmi rychle zareagoval i stát a úřad práce lidem pomohl. „Takže sociální potřebnost pro krajské půjčky neexistovala.“