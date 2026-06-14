A to je Huisman firma s celosvětovým záběrem. Zaměřuje se na výrobu obřích jeřábů a součástí pro těžební průmysl, ale i třeba stavbu atrakcí pro zábavní parky. „Na to, že jsme průmyslový kraj, podle mě ve školství hodně zaostáváme. Ale pokud nechceme být montovna a mluvíme o vyšší přidané hodnotě, musíme investovat i do škol,“ říká Karel Pavlíček v rozhovoru po iDNES.cz.
Říkal jste, že nemáte úplně nejlepší zkušenosti se zdejším školstvím. Co vám na absolventech nebo na školách nejvíc chybí?
U absolventů je vidět, že dnešní generace má menší zájem o manuální práci. S tím se ale musíme smířit, to je obecný vývoj. Větší problém podle mě je, jak dnes vypadají odborné školy.
Dnes mají žáci někdy tři týdny praxe za rok a často to berou jako „hurá, nemusíme do školy“.
Zájem o skutečnou práci je malý.