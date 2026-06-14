Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Technické obory zplundroval automotive. Nenutí lidi samostatně myslet, říká šéf Huismanu

Premium

Fotogalerie 5

Karel Pavlíček, generální ředitel sviadnovské společnosti Huisman. (12. května 2026) | foto: Jan Smekal

Darek Štalmach
Na to, že jsme průmyslový kraj a strojařina tady byla historicky silná, tak ve školství hodně zaostáváme, upozorňuje Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Huisman ze Sviadnova na Frýdecko-Místecku. Strojaře podle něj není kde brát.

A to je Huisman firma s celosvětovým záběrem. Zaměřuje se na výrobu obřích jeřábů a součástí pro těžební průmysl, ale i třeba stavbu atrakcí pro zábavní parky. „Na to, že jsme průmyslový kraj, podle mě ve školství hodně zaostáváme. Ale pokud nechceme být montovna a mluvíme o vyšší přidané hodnotě, musíme investovat i do škol,“ říká Karel Pavlíček v rozhovoru po iDNES.cz.

Říkal jste, že nemáte úplně nejlepší zkušenosti se zdejším školstvím. Co vám na absolventech nebo na školách nejvíc chybí?
U absolventů je vidět, že dnešní generace má menší zájem o manuální práci. S tím se ale musíme smířit, to je obecný vývoj. Větší problém podle mě je, jak dnes vypadají odborné školy.

Dnes mají žáci někdy tři týdny praxe za rok a často to berou jako „hurá, nemusíme do školy“.
Zájem o skutečnou práci je malý.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Likvidujte vlčí bob, vyzývají ochránci v Krnově. Lupina se šíří podhůřím Jeseníků

Na Kabátově kopci u Krnova se objevily tabule vyzývají k likvidaci vlčího bobu ...

Trhají rostliny, vyrývají kořeny a o pomoc žádají i veřejnost. Ochránci přírody na krnovském Kabátově kopci systematicky likvidují invazivní lupinu mnoholistou. Takzvaný vlčí bob se rychle šíří...

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Školák na spřáhle vlaku v železniční stanici Havířov-Suchá. (červen 2024)

Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...

Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela...

Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal...

Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice

Premium
Má schopnost nadchnout i naslouchat. I díky tomu se Pavel Rösner stal miláčkem...

„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z...

Technické obory zplundroval automotive. Nenutí lidi samostatně myslet, říká šéf Huismanu

Premium
Karel Pavlíček, generální ředitel sviadnovské společnosti Huisman. (12. května...

Na to, že jsme průmyslový kraj a strojařina tady byla historicky silná, tak ve školství hodně zaostáváme, upozorňuje Karel Pavlíček, generální ředitel společnosti Huisman ze Sviadnova na...

14. června 2026

Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice

Premium
Má schopnost nadchnout i naslouchat. I díky tomu se Pavel Rösner stal miláčkem...

„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z...

13. června 2026

Prodat rodinný dům trvá dlouho, někdy to může být i několik let

Dřevostavba je stavebnice, pohled na atypický rodinný dům.

Dům se zahradou na vesnici za cenu téměř stejnou, za jakou se prodávají větší byty v sousedním městě. Zní to jako lákavá možnost, skutečnost je však většinou problematičtější. Za ceny okolo tří až...

13. června 2026

Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku

Ilustrační snímek

Dramatická scéna se odehrála minulý týden na radnici v Krnově na Bruntálsku. Na tamním sociálním odboru mladá klientka začala vyhrožovat úředníkům. Častovala je i varováním, že je zabije. Nakonec se...

12. června 2026  16:42

Exnáměstek hejtmana Unucka se dohodl na podmínce a zaplacení 2,5 milionu

Lídr kandidátky ODS v krajských volbách Jakub Unucka.

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (zvolen za ODS) uzavřel s evropským veřejným žalobcem dohodu o vině a trestu v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid...

12. června 2026  15:21

Není to pachatel. Policie propustila muže zadrženého kvůli napadení desetileté dívky

Ilustrační snímek

Už se zdálo, že se policistům v Krnově i díky pomoci veřejnosti podařilo dopadnout útočníka, který na začátku tohoto týdne brutálně napadl desetiletou dívku. Jenže se ukázalo, že zadržený muž...

12. června 2026  14:13

Při požáru auta se dva lidé nadýchali zplodin, plameny vůz zcela zničily

Hasiči likvidovali požár osobního vozu v Horních Bludovicích na Karvinsku. (12....

Dva lidé se v pátek ráno nadýchali zplodin při požáru osobního automobilu v Horních Bludovicích na Karvinsku. Plameny vůz kompletně zničily. Škoda se podle hasičů pohybuje okolo 600 tisíc korun.

12. června 2026  12:54

Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Školák na spřáhle vlaku v železniční stanici Havířov-Suchá. (červen 2024)

Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...

12. června 2026  12:22

Chceme referendum k využití prostoru po bourané Slezance, žádají Opavští peticí

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po...

Pětatřicet petičních archů s několika stovkami podpisů v pátek ráno na podatelně opavského magistrátu odevzdali Opavané, kteří chtějí, aby o budoucí podobě Horního náměstí rozhodli občané v...

12. června 2026  11:07

Zlatá tretra Ostrava 2026: Program, hvězdy a sprinterský duel Lyles vs. Gout

Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře.

Jubilejní 65. ročník atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava se uskuteční v úterý 16. června 2026 a vyvrcholí netradičním sprinterským soubojem na 150 metrů. Na startu se vedle sebe představí král...

12. června 2026  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nové bydlení pro levharty, větší pro lvy. Zoo v Ostravě plánuje rozvoj chovů šelem

Levharty celjonské chová zoologická zahrada v Ostravě už od roku 1977. Nyní jim...

Nový velký výběh pro levharty s vyhřívaným zázemím a rozšíření stávajícího pavilonu šelem čistě jen pro lvy, takové jsou plány ostravské zoologické zahrady v oblasti chovu velkých kočkovitých šelem....

12. června 2026  8:50

Vylidňování Ostravy? Zachování fabrik v centru je neobhajitelné, říká sociální geograf

Premium
Sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej...

Ondřej Slach se jako sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity zabývá tím, proč moravskoslezská metropole od počátku devadesátých let vytrvale ztrácí obyvatele a jak by...

11. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.