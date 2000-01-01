náhledy
Nová hudební inscenace Národního divadla moravskoslezského s názvem Tak se nám to stalo přenáší diváky do období komunistické totality a časů normalizace po srpnu 1968. Muzikál sleduje životní zkoušky tří nerozlučných žen a jednoho nezdárného syna v příběhu, který s humorem připomíná nedávnou minulost země.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Námět díla vychází ze života a vytvořila jej šéfka muzikálového souboru Gabriela Petráková, která inscenaci také režírovala. Hudbu složil Zdeněk Král, libreto napsal dramatik Tomáš Vůjtek.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Inscenace se ohlíží na období před listopadem 1989, které do jisté míry podle tvůrců formovalo charakter národa i jednotlivců. Nejde jen o nostalgické ohlédnutí, ale také o připomínku absurdity tehdejšího režimu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V rolích tří nerozlučných kamarádek a jejich syna vystupují Martina Vlčková, Michaela Horká, Veronika Prášil Gidová a Tomáš Krpec. Dále hrají Roman Harok, Eva Zbrožková, Lukáš Vlček, Jarmila Hašková, Hana Fialová, Libor Olma, Jan Vlas a další.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Soubor muzikálu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě uvedl světovou premiéru muzikálu Tak se nám to stalo ve čtvrtek 23. dubna. Pro uměleckou šéfku souboru a režisérku Gabrielu Petrákovou je tato inscenace rozloučením se scénou, kterou po šestnácti letech v NDM Ostrava opouští.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V sobotu 25. dubna se koná druhá premiéra a první reprízy se odehrají 28. a 29. dubna.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Příběh se vrací do dětství a raného dospívání. „Zjistila jsem, co všechno se mi podařilo vytěsnit a v čem jsme to opravdu žili. Není to samozřejmě doslovně můj příběh, ale vnímám ho hlavně jako poctu přátelství. Mám v životě velké štěstí. Své nejlepší kamarádky mám od pěti let – už je to pětačtyřicet let,“ vysvětlila autorka námětu.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
„Naše přátelství pro mě znamená strašně moc, je pevné jako sloup, a přesně to se v tom titulu odráží,“ naznačila.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
„Měla jsem silnou chuť reflektovat nedávnou minulost na jevišti, protože doba, ve které sami žijeme, se nám vždy propisuje do osobních životů a vztahů. Musíme si to připomínat, abychom pro naše děti nachystali něco lepšího,“ říká k námětu Gabriela Petráková.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Od 28. března do 22. dubna 2026 byly v Galerii Opera Divadla Jiřího Myrona vystaveny fotografie Adama Živnůstky, které vznikly při focení vizuálu k připravovanému muzikálu. Tam vystavené snímky šlo i online dražit. Jejich výtěžek poslouží podpoře klubu Mladý divák.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Tvůrci dílem cílili také na současné, mladší publikum, které by si takto mohlo otevřít cestu ke komunikaci se starší generací.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Tři kamarádky, jeden nezdárný syn a osudové zkoušky v časech normalizace ožívají v režii Gabriely Petrákové na jevišti Divadla Jiřího Myrona v novém muzikálu Tak se nám to stalo.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA