Jednu z budov by mohlo využívat Muzeum Novojičínska, jež je krajskou příspěvkovou organizací a které by tam zřídilo depozitář klobouků.
S pokrývkami hlavy jsou vily úzce spjaté, na konci 19. století si je nechali postavit bratři Johann a Augustin Hückelovi, majitelé rodinné světově známé továrny na klobouky, která dnes nese název Tonak.
Před deseti lety město vily koupilo s cílem je zachránit a vrátit jim život. „Dodnes se ale nepodařilo najít jejich funkční a ekonomické využití. Je potřebná jejich rekonstrukce, kdy se náklady pohybují v řádech stovek milionů korun, což je pro náš rozpočet téměř nerealistická zátěž,“ objasnil novojičínský místostarosta Václav Dobrozemský.
Město proto před časem oslovilo Moravskoslezský kraj s nabídkou spolupráce při záchraně těchto nemovitých kulturních památek. Výsledkem je nově podepsané memorandum.
Město tak dá vilu Johanna Hückela (pohledově pravá vila stojící blíže k městu – pozn. red.) k užívání Muzeu Novojičínska, přitom však zůstane i nadále vlastníkem nemovitosti, avšak muzeum si v budově vybuduje depozitář své sbírky klobouků.
„Tento postup nám dává šanci alespoň jednu vilu zachránit a zajistit, aby velká sbírka klobouků a pokrývek hlavy zůstala v Novém Jičíně. Reálně totiž hrozí, že by ji Muzeum Novojičínska přestěhovalo do prostor v jiném městě, protože současný stav, kdy jsou sbírkové předměty rozmístěny v několika budovách, je nevyhovující,“ uvedl starosta Stanislav Kopecký.
Dodal, že sbírka bude zároveň přístupná i veřejnosti, neboť muzejní depozitář by měl být v takzvaném otevřeném režimu.
Vily kloboučnických továrníků Hückelů stojí na jižním okraji Nového Jičína u silnice na Valašské Meziříčí.
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