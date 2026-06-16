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Slavné vily v Novém Jičíně pomůže zachránit kraj, v jedné vznikne depozitář klobouků

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  7:07
Snaha Nového Jičína zachránit významné kulturní památky ve městě, a to dvojici historických vil továrnické rodiny Hückelů, získala nový směr. Radnice podepsala smlouvu s Moravskoslezským krajem, který městu pomůže.
Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků.

Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků.
Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků.
Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků.
Historik Radek Polách před Hückelovými vilami v Novém Jičíně. Kraj pomůže městu zachránit budovu vpravo, kde bude veřejnosti otevřený depozitář klobouků.
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Jednu z budov by mohlo využívat Muzeum Novojičínska, jež je krajskou příspěvkovou organizací a které by tam zřídilo depozitář klobouků.

S pokrývkami hlavy jsou vily úzce spjaté, na konci 19. století si je nechali postavit bratři Johann a Augustin Hückelovi, majitelé rodinné světově známé továrny na klobouky, která dnes nese název Tonak.

Před deseti lety město vily koupilo s cílem je zachránit a vrátit jim život. „Dodnes se ale nepodařilo najít jejich funkční a ekonomické využití. Je potřebná jejich rekonstrukce, kdy se náklady pohybují v řádech stovek milionů korun, což je pro náš rozpočet téměř nerealistická zátěž,“ objasnil novojičínský místostarosta Václav Dobrozemský.

Město proto před časem oslovilo Moravskoslezský kraj s nabídkou spolupráce při záchraně těchto nemovitých kulturních památek. Výsledkem je nově podepsané memorandum.

Hückelovy vily v Novém Jičíně v dobách největší slávy

Město tak dá vilu Johanna Hückela (pohledově pravá vila stojící blíže k městu – pozn. red.) k užívání Muzeu Novojičínska, přitom však zůstane i nadále vlastníkem nemovitosti, avšak muzeum si v budově vybuduje depozitář své sbírky klobouků.

„Tento postup nám dává šanci alespoň jednu vilu zachránit a zajistit, aby velká sbírka klobouků a pokrývek hlavy zůstala v Novém Jičíně. Reálně totiž hrozí, že by ji Muzeum Novojičínska přestěhovalo do prostor v jiném městě, protože současný stav, kdy jsou sbírkové předměty rozmístěny v několika budovách, je nevyhovující,“ uvedl starosta Stanislav Kopecký.

Dodal, že sbírka bude zároveň přístupná i veřejnosti, neboť muzejní depozitář by měl být v takzvaném otevřeném režimu.

Vily kloboučnických továrníků Hückelů stojí na jižním okraji Nového Jičína u silnice na Valašské Meziříčí.

Vily kloboučnických továrníků Hückelů stojí na jižním okraji Nového Jičína u silnice na Valašské Meziříčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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