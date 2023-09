Třetí volby za rok. Lidé z Hrčavy si už přejí klid, ten však zůstává nejistý

První volební výsledky z konce loňského září zrušilo rozhodnutí krajského soudu, že volby mohli ovlivnit lidé, kteří byli účelově přihlášeni do obce bývalým starostou Markem Sikorou z vítězného uskupení Pro Hrčavu.

Po druhých, únorových volbách usedli na obecní úřad kandidáti protistrany SNK Hyrčovjaně v čele s novým starostou Petrem Vyšlanem. Jenže klid trval jen měsíc. V dubnu rezignovali všichni tři opoziční zastupitelé, takže zbylí čtyři nesplňovali zákonem vyžadované minimum pětičlenného zastupitelstva.

A lidé museli hlasovat znovu. Tentokrát nešla proti sobě dvě uskupení, ale rovnou čtyři kandidátky.

Opět zvítězilo SNK Hyrčovjaně, které sice získalo tři zastupitele, tedy o jednoho méně, ale podle Vyšlana spolupracuje s SNK Hrčavská občanská iniciativa, které má další dva zastupitele. Zbylá dvě uskupení, tedy Pro Hrčavu a Nezávislí, mají po jednom zastupiteli.

„Snad se situace zklidní. Myslím, že volby dopadly pozitivně, pokud tedy bude platit to, na čem jsme se s dalším SNK dohodli, zatím nemám důvod si myslet opak,“ uvedl starosta Vyšlan.

Zmínil tak, že předpokládaný poměr koalice vůči opozici pět ku dvěma znamená jasnou většinu a současně by se volby neopakovaly, ani kdyby opozice opět rezignovala.

Kdy se uskuteční další ustavující zastupitelstvo, na kterém se bude volit vedení obce, ještě není jasné. Pokud nikdo nepodá soudu návrh na neplatnost hlasování nebo výsledky, zpravidla se koná zhruba měsíc po volbách.

A právě v možné stížnosti zůstává hrozba dalších voleb. Jak Vyšlan uvedl, obec vyškrtla z voličského seznamu tři lidi, kteří už dříve byli soudem uváděni jako účelově přihlášení. „Jsme přesvědčeni, že jsme tak učinili oprávněně, ale už jsme slyšeli něco o protestu. Tak uvidíme,“ podotkl Vyšlan s tím, že i kdyby byly přiznány hlasy vyškrtnutým voličům, tak věří, že by to na výsledku nic zásadně nezměnilo.

Co se týče případného ustavujícího zastupitelstva, tak podle starosty ještě není jisté, kdo se ve vedení obce objeví. „Vzhledem k další koaliční kandidátce se může změnit místostarosta, možná i starosta, uvidíme, jak to poskládáme,“ připustil Vyšlan, který Hrčavu vede teprve od března. „No, je to opravdu zajímavá zkušenost,“ konstatoval.

Názory někoho z hrčavské opozice se zatím nepodařilo získat.

Navzdory znechucenosti stále vysoká účast

Napjatou atmosféru v obci však prokázalo už minulé ustavující zastupitelstvo v březnu. Zastupitelé a jejich podporovatelé si tam vyčítali mnohé, co se v posledních letech v obci s přibližně dvěma sty padesáti obyvateli stalo nebo kdo ve vesnici opravdu žije.

„Mezilidské vztahy budou napjaté asi ještě hodně dlouho, ale snad už jinak bude klid. To si přejí všichni. Máme mnohem důležitější starosti,“ povzdychla si obyvatelka obce, která však nechtěla být jmenována.

Navzdory jisté znechucenosti politikou se v obci drží vysoká volební účast. Hlas vhodilo 174 voličů z 212 možných, což znamená volební účast 82,08 procenta. Při únorových volbách byla účast sice ještě o tři procenta vyšší, ale ve srovnání s hlasováním před rokem se nyní naopak zvedla o tři procenta.