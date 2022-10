Soud zrušil volby v Hrčavě na Třinecku, starostovi pomohly mrtvé duše

Starostovo sdružení pro Hrčavu získalo v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty, konkurenční SNK Hyrčovjané pak mandáty tři. O vítězi rozhodlo jen 27 hlasů.

„I čtyři zpochybnění voliči však mohli volby rozhodnout, protože pokud by dali hlas celé kandidátce, tak by to za každého bylo sedm hlasů,“ upozornil soudce Petr Hluštík.

Na základě výslechu svědků pak sdělil, že se prokázala účelovost přihlášení těchto lidí v Hrčavě. „Přitom všichni volili. Sám starosta před soudem označil jednu nemovitost, kde byli tito lidé přihlášení, za neobyvatelnou. To vše se stalo nedlouho před volbami,“ vysvětlil soudce verdikt.

Dodal, že by tito lidé měli být vyškrtnuti ze seznamu voličů. „Samozřejmě tak činíme s plným vědomím, že se mohou obrátit na soud,“ podotkl soudce.

Starosta Hrčavy Marek Sikora řekl, že rozhodnutí soud přijímá. „Věřím, že je za námi tolik práce pro obec, že opět zvítězíme a pravda se ukáže,“ reagoval.