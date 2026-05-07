Ostrava investuje 41 milionů do hřbitovů, chystá i unikátní kolumbárium

Petra Sasínová
  10:38
Ostrava letos vyčlenila 41 milionů korun na rozsáhlou modernizaci 22 hřbitovů. Ta zvýší kapacitu pohřebišť. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce v Mariánských Horách s originálním kolumbáriem zakomponovaným do oplocení, přestavba bývalé márnice v Krásném Poli či plánovaná obnova jediného krematoria v kraji.
Smuteční síň na hřbitově v Ostravě Vítkovicích | foto:  Lukáš Kaboň

Investice do pohřebišť reagují na rostoucí poptávku po urnových místech i nutnost rozšíření hrobů, přičemž vedle oprav stávajících areálů pokračují také přípravy na stavbu nového hřbitova pro městské část Poruba.

Jedná se o obnovu hřbitova v Mariánských Horách, opravy a úpravy míst posledního odpočinku v Krásném Poli, Vítkovicích či Radvanicích, navýšení počtu hrobů ve Slezské Ostravě a další projekty.

Ostravští radní aktuálně schválili dotace na modernizaci několika hřbitovů ve výši 25 milionů a ještě letos rozdělí dalších deset.

„Jen šest milionů směřuje na naše největší pohřebiště ve Slezské Ostravě. Obvodní radnice k tomu přidá více než půl milionu,“ informoval náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Letošní podpora umožní mimo jiné vybudování více než 260 nových hrobových míst.

Hroby bez majitelů

Rekonstrukce hřbitova v Mariánských Horách zřízeného mezi ulicemi Železárenská a Kopaniny v roce 1902, začala už loni odstraněním téměř devíti stovek zchátralých hrobů, ke kterým se nikdo nehlásil.

„Z mnohých starých hrobů zůstala jen torza náhrobních kamenů. V zájmu zachování piety tohoto místa jsme s tím museli něco udělat,“ shrnul mariánskohorský starosta Patrik Hujdus.

Součástí rekonstrukce, která bude stát zhruba 32 milionů, je stavba nové správní budovy s veřejnými toaletami, obnova sítí, chodníků, cest, laviček, zeleně, instalace bezpečnostních kamer a také vytvoření stále více žádaných míst pro ukládání uren s popelem zemřelých.

„Díky projektu architektky Martiny Peřinkové budeme mít velice originální kolumbárium. Místa pro urny jsou totiž součástí nového plotu hřbitova,“ vysvětloval Hujdus.

Město v letošním roce přispěje na obnovu mariánskohorského pohřebiště pět a půl milionu.

Nové kolumbárium vzniklo také na hřbitově v Krásném Poli, jehož revitalizaci město podpořilo částkou přesahující tři miliony.

„Využili jsme budovu bývalé márnice, která v nedávné minulosti sloužila jako skladiště. Návrh na přestavbu v kolumbárium pro skoro stovku uren jsme svěřili začínajícím architektům. S výsledkem jsme nadmíru spokojeni,“ sdělil starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk.

Společné sociální hroby

Další kolumbárium, rekonstrukci márnice i nové chodníky a lavičky připravuje na hřbitově radnice obvodu Radvanice a Bartovice.

„Součástí úprav bude také vybudování nového společného hrobu. Sociálních pohřbů totiž přibývá a stávající kapacita je nedostatečná,“ vysvětlil náměstek primátora a zároveň bartovický starosta Aleš Boháč.

Rekonstrukcí postupně prochází další hřbitovy v Ostravě. Je jich 22. Například ve Svinově připravují radní vybudování bezbariérového přístupu na pohřebiště.

K největším funerálním projektům, které město podporuje, patří stavba nového hřbitova pro obyvatele Poruby v katastru Svinova. Ještě letos by měla také začít rozsáhlá rekonstrukce jediného krematoria v kraji umístěného na hřbitově ve Slezské Ostravě.

