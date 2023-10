Opil muž ukradl autobus. Ujel pár desítek metrů a nechal ho stát na kolejích

Incident, na který upozornil web MHD živě, se stal ve středu okolo třetí hodiny v noci. Dvacetiletý mladík se dostal do depa Dopravního podniku Ostrava v lokalitě Hranečník ve Slezské Ostravě a ukradl tam autobus typu Solaris.

Ujel však jen několik desítek metrů, když na Počáteční ulici v lokalitě dopravního terminálu Hranečník autobus odstavil, a to na tramvajových kolejích.

„Zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava i strážní služba na incident okamžitě reagovali, i proto se incident obešel bez větších následků,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Zadržený zloděj, který není zaměstnancem dopravního podniku a ani nemá řidičské oprávnění na autobusy, nadýchal přes 1,5 promile alkoholu a putoval na záchytku k vystřízlivění.

Policisté nyní prověřují příčiny jeho jednání a například také to, jak se do střeženého areálu depa dostal. To bude jasnější, až ho bude možné vyslechnout.