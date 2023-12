Hrady a zámky lákají i v zimě, zvou na pouť, koncerty i staré betlémy

Ondřejská pouť se uskuteční v neděli na hradě Hukvaldy, který se veřejnosti otevře úplně naposled. „Je to naše tradiční akce k uctění památky svatého Ondřeje, který je patronem Hukvald. Součástí bude také mše svatá v naší kapličce,“ přiblížila průvodkyně hradu Monika Štulcová.

V areálu hradu budou mimo stánky s občerstvením i koně na svezení pro děti a starý kolotoč. Po skončení pouti se hrad znovu otevře až příští rok v dubnu.

Speciální prohlídky s vánoční tematikou chystají v prosinci například na zámku v Hradci nad Moravicí, kdy průvodci návštěvníky provedou interiéry vyzdobenými vánočními dekoracemi v historickém aranžmá.

„K vidění budou stromečky, dobové dárky, historické hračky ze soukromé sbírky a také sto let starý betlém,“ popsal kastelán zámku Radomír Přibyla. Vánoční prohlídky se tam budou konat každý adventní víkend a po Vánocích od 27. do 30. prosince.

V první polovině prosince chystají na zámku i dva adventní koncerty, na nichž vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě a žáci základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí.

Brány veřejnosti ještě před koncem roku otevře i hrad Sovinec. Tam od 26. do 30. prosince propukne oblíbená akce Vánoce na Sovinci. „Během netradičních prohlídek se návštěvníci dozví zajímavosti o vánočních, ale i novoročních zvycích našich předků, mohou si vyrazit minci nebo si vlastnoručně vytisknout novoroční přáníčko,“ nastínil program kastelán Sovince Michal Koutný.

„Kdo by to k nám nestihl na vánoční svátky, má ještě možnost zažít zimní atmosféru hradu šestého ledna, kdy hrad mimořádně otevřeme.“ Poté bude Sovinec nepřístupný až do jara.

Vánočně vyzdobený zámek si mohou přijít lidé prohlédnout také do Raduně, kde se budou moci speciálních prohlídek zúčastnit každou prosincovou sobotu a neděli mimo 23., 24. a 31. prosince. Příležitost navštívit zámek bude i od 26. do 30. prosince. „Tedy v době, kdy předvánoční shon opadne,“ uvedla kastelánka raduňského zámku Markéta Kouřilová.

Padaly rekordy, hlásí kasteláni

Celkové počty návštěvníků, kteří letos na moravskoslezské hrady a zámky zavítali, tak ještě zdaleka nejsou konečné. I tak si však kasteláni sezonu pochvalují.

„Tento rok byl pro nás významný protože jsme si připomínali tři sta osmdesát let od obléhání a následného dobytí hradu švédskými oddíly. Branami Sovince letos prošlo skoro 61 800 návštěvníků, což je nový návštěvnický rekord. Ten původní pochází z loňska, kdy k nám zavítalo o tisíc lidí méně,“ zhodnotil Michal Koutný.

Přibližně o tisíc lidí více než v minulé sezoně zaznamenali také na zámku v Raduni a i tady se jedná o nový rekord – zatím 28 600 návštěvníků. „Rok 2023 se tak vyvíjí dobře, a to ještě nekončíme,“ vyjádřila spokojenost Kouřilová.

Zámek v Kuníně během roku navštívilo 17 500 lidí, tedy o dva půl tisíce více než loni. Tam je číslo již konečné, protože se zámek veřejnosti znovu otevře až v březnu. „Během té doby plánujeme reinstalaci pokojů,“ doplnil kastelán Jaroslav Zezulčík.

Na hradeckém zámku zaznamenali více než 50 tisíc platících návštěvníků a jedná se o třetí nejvyšší číslo od roku 1996. V Hukvaldech byla sezona s 64 tisíci lidmi srovnatelná s tou loňskou.