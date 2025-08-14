Pro Sovinec na Bruntálsku jsou typické víkendové akce s rytíři, sokolníky a jarmarečníky. Kastelán Michal Koutný přiznává, že letos má každá z nich připravenou i takzvanou mokrou variantu.
„Počasí nám moc nepřeje, skoro pořád pršelo, zatím máme o něco menší návštěvnost než loni. Mokrá varianta znamená, že části programu přesouváme dovnitř. Vejdeme se, v deštivém počasí přichází méně lidí,“ popsal sezonu do konce července Koutný.
S napětím například sledoval předpověď počasí na první srpnový víkend, kdy na Sovinci měli největší akci, rekonstrukci obléhání hradu švédskými vojsky. „Muškety ani děla v dešti nestřílí. Ale měli jsme štěstí.“
Hrad Hukvaldy na Frýdecko-Místecku prozatím eviduje asi o pětinu méně návštěvníků než loni. „Teprve posledních čtrnáct dní jsme pocítili, že začala sezona,“ řekla kastelánka Kateřina Bordovská.
Připomněla však, že velkou roli kromě deště sehrálo i uzavření obory kvůli veterinárním opatřením v souvislosti s šířením slintavky a kulhavky. „Až do července se kvůli tomu rušily akce na hradě a některé se už nepodařilo nahradit.“
Naopak zámek Kunín na Novojičínsku hlásí nárůst. „Počasí nám vyhovuje, je to cítit,“ konstatoval kastelán Jaroslav Zezulčík s tím, že zámek už přivítal zhruba 13 tisíc lidí, o tři tisícovky více než za stejné období loni.
„Doslova magnetem je naše letošní výstava o císařovně Sissi. Měli jsme ale i jednodenní akci Zámek plný pohádek, kdy lidé mohli přijít zdarma,“ vypočítal další vlivy na vyšší návštěvnost Zezulčík.
Zámek v Hradci nad Moravicí má návštěvnost srovnatelnou s loňskem a zhruba stejná čísla jako loni, kdy návštěvnost patřila k těm povedenějším, dělají radost i kastelánce zámku Raduň Markétě Kouřilové.
„Počasí je spíše zámecké než koupalištní. Návštěvnost je krásná i přesto, že nás o několik dní připravil výpadek elektřiny a červencové svátky připadly na víkend. Když jsou přes týden, je to pro lidi motivace vzít si víc volna a jezdí na zámky. Letos to ale i bez toho je příjemné,“ uvedla.
A kasteláni hlásí, že stojí za to „jejich“ památky navštívit i v druhé půlce léta a na podzim. Připravují se například na Hradozámeckou noc, plánovanou na 23. srpna. Například v Raduni ji budou věnovat ztracené závěti knížete Blüchera a příběhu plnému záhad, rodinných tajemství a šlechtické rivality. Návštěvníci se budou volně pohybovat zámeckými komnatami, hledat indicie a luštit otázky.
Hledací hru pro celou letošní sezonu připravil hrad Hukvaldy, kde děti po splnění všech indicií najdou poklad. Na Sovinci mají po novou výstavu uměleckých odlitků i novou expozici věnovanou řádu německých rytířů.
V Hradci nad Moravicí letos otevřeli pět nových místností a proměnili je v lovecké pokoje a v Kuníně lidé kromě výjimečné výstavy o Sissi uvidí i první výsledky obnovy zámeckého parku, který se vrací do podoby z přelomu 19. a 20. století. Začalo se výsadbou růží.