Improvizace i příliv lidí. Červencové deště se propsaly do návštěvnosti památek

Žaneta Motlová
  16:59
Na hradech podle potřeby improvizují a hledají náhradní řešení, zámky si uplynulou polovinu letošního léta s deštivým, nepříliš letním počasím spíše chválí. „Druhá půlka sezony je ale ještě před námi, teprve pak budeme hodnotit,“ hlásí moravskoslezští kasteláni.
Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024)

Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024) | foto: msk.cz

Michal Koutný žije na Sovinci celoročně. V zimě se dost často stává, že jsou na...
Podle kastelána Michala Koutného je z horní části hradu nejkrásnější výhled.
Nově opravené dvoupatrové křídlo renesančního paláce z druhé poloviny 16....
Hukvaldy (okres Frýdek-Místek)
13 fotografií

Pro Sovinec na Bruntálsku jsou typické víkendové akce s rytíři, sokolníky a jarmarečníky. Kastelán Michal Koutný přiznává, že letos má každá z nich připravenou i takzvanou mokrou variantu.

„Počasí nám moc nepřeje, skoro pořád pršelo, zatím máme o něco menší návštěvnost než loni. Mokrá varianta znamená, že části programu přesouváme dovnitř. Vejdeme se, v deštivém počasí přichází méně lidí,“ popsal sezonu do konce července Koutný.

Unikátní portrét Sissi se stěhoval z muzea na zámek. Převoz střežili těžkooděnci

S napětím například sledoval předpověď počasí na první srpnový víkend, kdy na Sovinci měli největší akci, rekonstrukci obléhání hradu švédskými vojsky. „Muškety ani děla v dešti nestřílí. Ale měli jsme štěstí.“

Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024)

Fotogalerie

zobrazit 13 fotografií

Hrad Hukvaldy na Frýdecko-Místecku prozatím eviduje asi o pětinu méně návštěvníků než loni. „Teprve posledních čtrnáct dní jsme pocítili, že začala sezona,“ řekla kastelánka Kateřina Bordovská.

Připomněla však, že velkou roli kromě deště sehrálo i uzavření obory kvůli veterinárním opatřením v souvislosti s šířením slintavky a kulhavky. „Až do července se kvůli tomu rušily akce na hradě a některé se už nepodařilo nahradit.“

Hukvaldy otevřely renesanční Kühnův palác, má zasklená okna i nové schodiště

Naopak zámek Kunín na Novojičínsku hlásí nárůst. „Počasí nám vyhovuje, je to cítit,“ konstatoval kastelán Jaroslav Zezulčík s tím, že zámek už přivítal zhruba 13 tisíc lidí, o tři tisícovky více než za stejné období loni.

„Doslova magnetem je naše letošní výstava o císařovně Sissi. Měli jsme ale i jednodenní akci Zámek plný pohádek, kdy lidé mohli přijít zdarma,“ vypočítal další vlivy na vyšší návštěvnost Zezulčík.

Kroky na schodech, silueta kočáru. Kastelán Sovince nejen o paranormálních jevech

Zámek v Hradci nad Moravicí má návštěvnost srovnatelnou s loňskem a zhruba stejná čísla jako loni, kdy návštěvnost patřila k těm povedenějším, dělají radost i kastelánce zámku Raduň Markétě Kouřilové.

„Počasí je spíše zámecké než koupalištní. Návštěvnost je krásná i přesto, že nás o několik dní připravil výpadek elektřiny a červencové svátky připadly na víkend. Když jsou přes týden, je to pro lidi motivace vzít si víc volna a jezdí na zámky. Letos to ale i bez toho je příjemné,“ uvedla.

Zámek Raduň otevírá novou prohlídkovou trasu, ukáže půdu i sklep

A kasteláni hlásí, že stojí za to „jejich“ památky navštívit i v druhé půlce léta a na podzim. Připravují se například na Hradozámeckou noc, plánovanou na 23. srpna. Například v Raduni ji budou věnovat ztracené závěti knížete Blüchera a příběhu plnému záhad, rodinných tajemství a šlechtické rivality. Návštěvníci se budou volně pohybovat zámeckými komnatami, hledat indicie a luštit otázky.

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Hledací hru pro celou letošní sezonu připravil hrad Hukvaldy, kde děti po splnění všech indicií najdou poklad. Na Sovinci mají po novou výstavu uměleckých odlitků i novou expozici věnovanou řádu německých rytířů.

V Hradci nad Moravicí letos otevřeli pět nových místností a proměnili je v lovecké pokoje a v Kuníně lidé kromě výjimečné výstavy o Sissi uvidí i první výsledky obnovy zámeckého parku, který se vrací do podoby z přelomu 19. a 20. století. Začalo se výsadbou růží.

