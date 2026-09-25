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Hrad Sovinec láká na prodloužený víkend plný šermířů, sokolníků a útrpného práva

Dalibor Maňas
  16:22
Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024)

Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024) | foto: msk.cz

Michal Koutný se o chod hradu stará už od roku 2017. Práce kastelána je podle...
Podle kastelána Michala Koutného je z horní části hradu nejkrásnější výhled.
Podle kastelána Michala Koutného by na hradě Sovinci mohly stále existovat...
Hrad Sovinec je výjimečný svým masivním barokním opevněním, které vzniklo v...
8 fotografií
Hrad Sovinec na Bruntálsku zve na závěr září na celodenní festival historie, šermu a kejklířství s názvem Přízrak temné věže. Svatováclavský prodloužený víkend nabídne ukázky práva útrpného, sokolnická vystoupení, dobová řemesla i speciální dětské okruhy. Návštěvníci se na hrad dostanou také po nově vybudované bezbariérové naučné stezce z horního parkoviště.

Třídenní akci, která vyvrcholí v pondělí 28. září, připravila správa hradu Sovinec pod názvem Přízrak temné věže. „Jedná se o prodloužený víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků,“ láká zpráva na webu památky.

„Na hradě vystoupí skupina šermu Divadlo bez střechy, skupina scénického šermu Fuente Ovejuna, skupina historického šermu Malberg, kejklířské divadlo Komediant na káře, dobové tance Malatres, loutkové pohádky, hrnčířská a kovářská řemesla, sokolníci s ukázkami dravých ptáků.“

Kromě prohlídek s průvodci v dobových kostýmech se zájemci mohou těšit na Sovinecký rébus pro malé i velké návštěvníky.

Hrad Sovinec na Bruntálsku (20. listopadu 2024)
Michal Koutný se o chod hradu stará už od roku 2017. Práce kastelána je podle něj velmi různorodá a zajímavá, ale není pro každého.
Podle kastelána Michala Koutného je z horní části hradu nejkrásnější výhled.
Podle kastelána Michala Koutného by na hradě Sovinci mohly stále existovat nějaké neobjevené prostory, jako jsou například podzemní sklepení.
8 fotografií

„Akce se koná se koná za každého počasí a vystoupení budou probíhat na 5. nádvoří. V případě nepřízně počasí budou všechna vystoupení probíhat v interiérech hradu nebo v Rytířském sálu,“ uvedli pořadatelé.

K novinkám na hradě patří také nově otevřená podzemní chodba. „Po ukončení prohlídky máte volný vstup na věž s vyhlídkou na okolí a na všechny nádvoří a exteriéry hradu. Cena prohlídky je již zahrnuta v rámci vstupného na víkendovou akci,“ upozornili správci hradu.

Stezka ke hradu

Od září je pro návštěvníky hradu otevřena stezka z horního parkoviště. „Čeká vás procházka asi 500 metrů po nově vybudované bezbariérové naučné stezce z horního parkoviště přímo k bráně hradu Sovinec,“ stojí na webu hradu.

Od soboty 5. září 2026 je pro návštěvníky hradu otevřena stezka z horního parkoviště. Je dlouhá přibližně 500 metrů a vede po nově vybudované bezbariérové naučné stezce přímo k bráně hradu Sovinec.

Na návštěvníky víkendové akce čeká občerstvení od 9.00 do 18.00 v Klippelově baště na 1. nádvoří naproti pokladny.

„Nabízí výběr teplých a studených nápojů, piva Bernard, kávy a svařeného vína. Velký výběr domácích polévek, oblíbených domácích knedlíků jak na sladko tak s uzeným masem, hotových jídel a grilovaného masa, tortill, salátů a pizzy z pece, ale také nabídku rychlého občerstvení jako langoše, párky, klobásy.“

Naučná stezka na Sovinec odvede lidi ze silnice na pohodovou procházku

Prohlídky s kostýmovanými průvodci se na hradě konají každých třicet minut. „Zpřístupněny jsou tři prohlídkové trasy s průvodcem, tedy vnitřní, vnější okruh a okruh pro děti,“ stojí na webu hradu s tím, že přístupné jsou i nové expozice. Poslední prohlídka se koná v 17.00.

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