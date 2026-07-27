Návštěvníci vedle tří strhujících bitevních dějství obdivovali také autentické středověké dobové ležení, ukázky historických zbraní a také tradičních řemesel.
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých řinčely zbraně mnoha druhů – k vidění byli také lukostřelci.
Hradní areál se proměnil v kolbiště velkolepé středověké bitvy, kde se před očima malých i dospělých střetli nejen oplechovaní rytíři, ale i pěší bojovníci a další dobové vojenské oddíly.
Na hradě se předvedlo více než 100 účinkujících z řad několika historických skupin: například Piastovci, Hradecký dvůr Alžběty Richenzy, Doba Karlova, Eiffelos Nexus a Non Sancti - šermířský spolek Olomouc.
Velké finále historické bitvy se odehrálo na mostě před vstupem do hradního paláce, kde se předvedli všichni účinkující.
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Hukvaldskou oboru oživí tábory i večerní výpravy za tajemnými nočními letci
Rodiny zaujal i doprovodný program, kde si lidé prohlédli středověké vojenské ležení se stany a lavicemi, historické zbraně a dobovou vojenskou výstroj, ale i přehlídku středověkých řemesel jako byl tiskař s historickým lisem, brašnář, řezbář, hrnčíř, tkadlena či ukázka zpracování lnu a další.