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Obránci hradu Hukvaldy dobyvatelům odolali, v bitvě se utkala stovka bojovníků

Dalibor Maňas
  10:20
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...

Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha druhů. I přes velké úsilí dobyvatelů nakonec hrad odolal a zdejší rytíři památku ubránili. (25. července 2026) | foto: Jan SmekalMAFRA

Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha...
5 fotografií
Na hradě Hukvaldy se o víkendu konala velkolepá Hukvaldská bitva, která přilákala davy návštěvníků na ukázku napínavé rekonstrukce středověkého válčení. Více než stovku účinkujících z řad historických spolků čekalo náročné dobývání místní pevnosti, kterou se však obráncům i přes velké úsilí dobyvatelů podařilo úspěšně ubránit.

Návštěvníci vedle tří strhujících bitevních dějství obdivovali také autentické středověké dobové ležení, ukázky historických zbraní a také tradičních řemesel.

Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých řinčely zbraně mnoha druhů – k vidění byli také lukostřelci.

Hradní areál se proměnil v kolbiště velkolepé středověké bitvy, kde se před očima malých i dospělých střetli nejen oplechovaní rytíři, ale i pěší bojovníci a další dobové vojenské oddíly.

Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha druhů. I přes velké úsilí dobyvatelů nakonec hrad odolal a zdejší rytíři památku ubránili. (25. července 2026)
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha druhů. I přes velké úsilí dobyvatelů nakonec hrad odolal a zdejší rytíři památku ubránili. (25. července 2026)
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha druhů. I přes velké úsilí dobyvatelů nakonec hrad odolal a zdejší rytíři památku ubránili. (25. července 2026)
Hukvaldská bitva nabídla souboje, při kterých pořádně řinčely zbraně mnoha druhů. I přes velké úsilí dobyvatelů nakonec hrad odolal a zdejší rytíři památku ubránili. (25. července 2026)
5 fotografií

Na hradě se předvedlo více než 100 účinkujících z řad několika historických skupin: například Piastovci, Hradecký dvůr Alžběty Richenzy, Doba Karlova, Eiffelos Nexus a Non Sancti - šermířský spolek Olomouc.

Velké finále historické bitvy se odehrálo na mostě před vstupem do hradního paláce, kde se předvedli všichni účinkující.

Hukvaldskou oboru oživí tábory i večerní výpravy za tajemnými nočními letci

Rodiny zaujal i doprovodný program, kde si lidé prohlédli středověké vojenské ležení se stany a lavicemi, historické zbraně a dobovou vojenskou výstroj, ale i přehlídku středověkých řemesel jako byl tiskař s historickým lisem, brašnář, řezbář, hrnčíř, tkadlena či ukázka zpracování lnu a další.

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