Zdroj zápachu ze zóny v Hrabové zkusí vědci odhalit novou metodou

Zdroj zápachu z průmyslové zóny Hrabová by mohlo odhalit nové měření. Odborníci od srpna do prosince odeberou vzorky ovzduší v ostravských částech Hrabůvka, Hrabová a Nová Bělá a s identifikací nečistot jim pomohou nové metody. Původce zápachu se hledá už několik let, avšak zatím bez jednoznačného výsledku.