„Jde kouř, stojím na balkoně a asi se dusím. Nevím, co mám dělat a bojím se.“ Tak začíná hovor na tísňové lince mezi vyděšenou ženou a operátorem, který moravskoslezští hasiči zveřejnili jako doklad toho, jak je práce lidí obsluhující tísňové linky velmi náročná.

„Nebojte, klidně se mnou mluvte, nebojte,“ reagoval operátor ve chvíli, když už žena panicky křičí a přiznává, že užívá antidepresiva. „Já to nedávám, já mám panické a úzkostné... Mám panický strach,“ pokračuje žena. Hasič na to opětovně klidným hlasem: „Seďte v klidu. Vím, že se to lehko říká, ale oni tam určitě pro vás přijdou.“

Bližší podrobnosti k případu, například místo, čas nebo okolnosti požáru, nejsou známy. Hasiči video pojali jako doklad vzájemné důvěry mezi operátory a lidmi v kritické situaci.

„Práce operátorů tísňové linky není pouze o tom přesně a efektivně vytěžit potřebné informace, ale v těchto chvílích se stáváme taky oporou a pevným bodem, abychom mohli dodat odvahu ve chvílích, kdy jde opravdu o vteřiny,“ vysvětlili hasičští mluvčí Petr Andráško a Petra Lukášová.

Nakonec vše skončilo v rámci možností dobře, žena byla zachráněna a požár uhašen. „Děkuji, už jsou tady, děkuji...,“ zakončila žena vypjatý hovor.