Hotely v kraji pomalu otevírají, bez dalších služeb ale hosty moc nelákají

„Hostů zatím mnoho není, byť máme ubytovací kapacity zprovozněny naplno,“ komentovala situaci posledních dnů Vendula Gebauerová, provozní hotelu Sonáta v Hradci nad Moravicí.

Situace se podle ní nezlepší, dokud se neuvolní i další služby, které hotely svým hostům nabízejí.

„Čekáme na otevření restaurací, na to, aby bylo co nejméně povinných testů a dalších opatření. Hodně lidí totiž odrazuje, že by nejprve museli absolvovat testy, tak raději nepřijedou vůbec. Takže máme prázdno i na zahrádce,“ dodala provozní.

Obdobně vidí situaci také v srdci Jeseníků, ve Wellness hotelu Sauna v Karlově pod Pradědem.

Ostravské hotely se chystají na sportovní akce

„Otevíráme o víkendu, ale zájem o ubytování je zatím malý,“ popsala realitu Veronika Lempochnerová, recepční Wellness hotelu Sauna. „I když máme akční ceny, lidé stále čekají, až budou dostupnější i služby,“ vysvětluje.

Možnost využití sauny, bazénu, nebo dalších služeb, které současná opatření nedovolují, je hlavní překážkou většího zájmu i podle zaměstnankyně Wellness hotelu Pod Kyčmolem v Horní Lomné na Jablunkovsku. „Budeme otevírat už na víkend, ale ten zájem tady zatím není,“ řekla s tím, že si nepřeje zveřejnit jméno. „Hosté k nám volají, ale dokud nebude k dispozici i wellnes, tak zřejmě nepřijedou. Nabíráme už ale personál a věříme, že se situace brzy obrátí.“

Jedním z mála hotelů v kraji, které byly po celou dobu pandemie v provozu, je ostravský hotel Imperial. S postupným uvolňováním i zde čekají nárůst počtu hostů.

„Jako business hotel ubytováváme převážně hosty na služebních cestách a tato klientela přijížděla průběžně. Nárůst rezervací samozřejmě očekáváme spolu s návratem života do normálu,“ vysvětlila mluvčí hotelu Klára Daňková.

Společnosti CPI Hotels patří v Ostravě vedle Imperialu také Clarion Congress Hotel Ostrava, což je bývalý hotel Atom, a Quality Hotel Ostrava City. Ty byly po dobu pandemie koronaviru uzavřeny, nyní se chystají otevřít hlavně na velké sportovní akce chystané v Ostravě, jako například turnaj Světové série v beachvolejbalu nebo mistrovství světa v parahokeji.

I v Imperialu ale čekají na další uvolnění opatření. „Polední provoz, stejně jako provoz na hotelové terase, obnovíme ihned, jakmile se restaurace budou moci otevřít i neubytovaným hostům,“ doplnila Klára Daňková.