Hotel v Čeladné, kde se zřítil strop, právě opravovali. Přesto ubytovávali hosty

„Obecní úřad Čeladná, stavební úřad byl informován o závažné události, ke které došlo 8. května 2025, kdy se při stavebních pracích zřítil strop objektu Hotel Zámeček v obci Čeladná. Při havárii došlo ke zranění několika osob, které byly převezeny k ošetření do zdravotnických zařízení,“ informoval Miloslav Boháč, vedoucí stavebního úřadu v Čeladné.

„V současné chvíli nemáme k dispozici oficiální informace od statika, ani jsme dosud nebyli přizváni k přímé spolupráci na místě. Jakmile nám budou příslušnými orgány či odborníky předány relevantní informace, jsme připraveni se do šetření případu zapojit v rozsahu naší působnosti,“ poznamenal.

„V současnosti můžeme uvést pouze, že stavebnímu úřadu bylo oznámeno, že v období od září 2024 do června 2025 bude na objektu prováděna rekonstrukce a modernizace interiéru stavby, která spočívá ve stavebních úpravách bez zásahu do nosných konstrukcí stavby a udržovacích prací, které nevyžadují dle stavebního zákona povolení nebo ohlášení,“ řekl Boháč.

Starosta obce Pavol Lukša (Dobrá volba 2016) potvrdil, že majitel vnitřní úpravy oznámil s tím, že se nebude zasahovat do nosných konstrukcí.

„Dneska jsem si zjistil na stavebním úřadě, že majitelé požádali o rekonstrukci vevnitř bez toho, že by zasáhli do nosných konstrukcí. Takže nevíme, co se stalo, ale něco se tam určitě dělalo. Byli tam samozřejmě ubytovaní lidé, což jsme zjistili až potom, kdy jsme jim sháněli (náhradní) ubytování. Ono to bylo možná dílem trochu nešťastné náhody, že se tam rekonstruovalo a zároveň se tam ubytovávali lidé,“ řekl Lukša.

Policie už dříve uvedla, že místo bude muset prohlédnout statik, což potvrdil i starosta. „Je to na zásah statika, takže asi ten stav budovy nebude zrovna moc komfortní,“ řekl Lukša.

V souvislosti se zřícením části hotelu v Čeladné policisté na místě ohledávají místa, kam je bezpečné vstoupit a která označil statik. „Přítomni jsou také hasiči. Policisté zjišťují a dokumentují veškeré okolnosti související s událostí. Zpovídají hotelové hosty, někteří jsou ze zahraničí, rovněž jim poskytujeme potřebnou součinnost v nastalé situaci, ale i další osoby, které k věci mohou disponovat jakoukoliv informací,“ vysvětlila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Podle ní bude vyšetřování trvat i několik týdnů. „Nyní nehrozí v místě žádné ohrožení, policisté jsou stále na místě a zajišťují bezpečný perimetr,“ popsala.

„Dosud nebyly zjištěny informace nasvědčující výbuchu. Mohlo se jednat o zvuk padajícího materiálu v budově, nicméně policisté se i tímto zabývají,“ doplnila.

Prodloužený víkend

Turistům včetně zahraničních hostů, kteří přijeli na prodloužený víkend, obec zajistila náhradní ubytování v dalších dvou rekreačních zařízeních.

„Někteří chtěli jednorázové ubytování s tím, že se rozhodnou, jakým způsobem budou dále pokračovat. Někteří možná odjedou. Ti, kteří budou chtít zůstat, tak rekreační střediska, kam byli přivezeni, budou určitě chtít pobyty prodloužit,“ uvedl starosta.

Událost byla nahlášena ve čtvrtek okolo 23:00. Podle oznamovatelů byla slyšet hlasitá rána a následovalo zřícení konstrukcí. Hasiči zachránili z vrchního patra objektu pomocí automobilového žebříku pět lidí, ostatní se ven dostali sami.

Velitel zásahu později rozhodl o povolání kynologů, kteří se psy provedli průzkum zřícené části hotelů. Pod sutinami nikdo další nebyl nalezen. „Z hlediska právní kvalifikace přichází v úvahu obecné ohrožení z nedbalosti, událostí se frýdecko-místečtí policisté i nadále zabývají,“ uvedla ráno policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Hotel nabízí ubytování v pokojích i apartmánech, jeho součástí je i privátní wellness. Konají se v něm rovněž svatební oslavy.