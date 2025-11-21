Bída a lesk Palace. Bývalý hotel v Ostravě se změní podle návrhu studia z Berlína

Autor: ,
  15:45
Komplex bývalého Hotelu Palace v centru Ostravy získá podobu podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. V rekonstruované budově budou byty, ve dvoře se po zbourání některých dostaveb otevře lidem zahrada a na opačné straně bude nový hotel.
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne...

Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. (21. listopadu 2025) | foto: ČTK

Hotel Palace (uprostřed a vpravo) v centru Ostravy v době první republiky
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne...
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne...
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba bude podle...
10 fotografií

Přestavba by mohla začít v roce 2027. Náklady včetně koupě chátrajícího komplexu odhaduje developerská skupina Antracit z ostravského holdingu Purposia Group na 1,5 miliardy korun.

Nová podoba komplexu vzešla z architektonicko-urbanistické soutěže. „Vítězný návrh pracuje se stávající budovou, kterou prostřednictvím pasáží otevírá směrem do dvora, kde v budoucnu vznikne zahrada, která bude přístupná i pro veřejnost. Na pasáž budou navázané komerční jednotky,“ řekla ředitelka skupiny Antracit Zuzana Bajgarová, někdejší starostka ostravského obvodu Poruba a následně i ostravská náměstkyně.

Původní budova bude propojená s novostavbou hotelu, která vznikne na současném odstavném parkovišti naproti Nové Karolině.

Zvítězil respekt k historii

Hotel Palace otevřený v roce 1913 jako Hotel National byl jedním z nejluxusnějších hotelů v Rakousku-Uhersku. Komplex se skládá z několika budov, v druhé polovině minulého století ale původně secesní stavby prošly necitlivou přestavbou.

Od 90. let byl komplex prázdný a hrozila mu demolice. V roce 2016 v části vznikla studentská rezidence Kampus Palace, větší část komplexu dál chátrala.

Ředitelka řekla, že nejcharakterističtějším rysem vítězného návrhu je respekt k historii, kterou Palace má, a zároveň otevřenost, s níž se snaží přivést život nejenom do budov a na dvůr.

Hotel Palace (uprostřed a vpravo) v centru Ostravy v době první republiky
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. (21. listopadu 2025)
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. (21. listopadu 2025)
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. (21. listopadu 2025)
Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba bude podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. (21. listopadu 2025)
10 fotografií

Novinkou, kterou architekti do projektu přinesli, je podle ní výstavba hotelu a práce s velkými pasážemi. „My jsme si nebyli jisti hotelem. Spíše jsme s ním nepočítali. Nakonec jsme se díky soutěži a debatě přiklonili k tomu, že hotel definitivně chceme,“ řekla Bajgarová.

Finanční ředitel skupiny Antracit Tomáš Macura, nedávný ostravský primátor, řekl, že součástí projektu je podzemní parkoviště, které bude sloužit nájemníkům i hostům hotelu.

„Jsme na samém začátku projektování, takže žádná přesná čísla zatím nemáme, ale počítáme, že celková investice se nebude příliš lišit od 1,5 miliardy korun. Do toho zahrnujeme i náklady na již provedenou akvizici objektu, samozřejmě na projektovou dokumentaci a na samotnou stavbu a její vybavení,“ řekl Macura. Vše by podle něj mohlo být hotovo v roce 2031.

Stavba snad v roce 2027, hotovo 2031

V první etapě se zřejmě budou bourat dostavby z různých časových období ve vnitrobloku, na to naváže archeologický průzkum. „My bychom byli rádi, pokud by šlo všechno dobře, tak abychom rekonstrukci původní budovy a přístavbu začali někdy na konci roku 2027,“ řekla Bajgarová.

Lidé se s vítězným návrhem mohou seznámit na festivalu Meat Design Ostrava, který začal ve čtvrtek a potrvá do neděle. „Palace má v Ostravě výrazné místo v historii a chceme, aby sehrál stejně důležitou roli i v budoucnu. Tato proměna ovlivní život v celém území, nejen budoucích obyvatel Palace, ale všech, kteří jej budou přirozeně využívat,“ řekl generální ředitel holdingu Purposia Jan Hasík.

Ostravský holding Purposia Group se zabývá stavebními projekty od návrhu přes výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu patří 43 firem s ročními tržbami čtyři miliardy korun.

Hotel Palace stojí na velmi frekventovaném místě v centru Ostravy, a to u křižovatek ulic 28. října a Nádražní.

Hotel Palace stojí na velmi frekventovaném místě v centru Ostravy, a to u křižovatek ulic 28. října a Nádražní.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku

Obžalovaný slovenský pilot Vladimír Budiak v jednací síni Krajského soudu v...

Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba sedmdesáti kilogramy marihuany, v úterý uzavřel Krajský soud v Ostravě. Slovenskému pilotovi Vladimíru...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Bída a lesk Palace. Bývalý hotel v Ostravě se změní podle návrhu studia z Berlína

Zchátralý hotel Palace v centru Ostravy se změní, jeho nová podoba vznikne...

Komplex bývalého Hotelu Palace v centru Ostravy získá podobu podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects. V rekonstruované budově budou byty, ve dvoře se po zbourání některých dostaveb...

21. listopadu 2025  15:45

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Zachraňovaná cenná Breda v Opavě ožívá, jako první zahájila provoz kavárna

Zachraňovaný obchodní dům Breda v Opavě ožívá. Jako první tam otevřela kavárna....

Do někdejšího obchodního domu Breda v centru Opavy se vrací život. Zatímco centrální prostory prvorepublikové památky kvůli obnově skleněné kopule zcela zaplnilo obří lešení, plochy u výkladců...

21. listopadu 2025  11:11

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Irena Moravcová ze Zemského archivu v Opavě s jedním ze zašifrovaných...

Opavští archiváři se pokoušejí rozluštit starý policejní telegram. Jeho text tvoří dvaapadesát trojčíslí a několik německých slov. V červenci 1904 jej z Opavy odeslal slezský zemský prezident Josef...

21. listopadu 2025  6:26

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány příští vlády, prezidenta však komentovat odmítl

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Plný sál ve Frýdku-Místku, zaplněný asi 150 lidmi převážně vyššího věku, přivítal Andreje Babiše. Bývalý a podle všeho i budoucí premiér během začátku dvoudenní cesty po regionu mluvil o prioritách...

20. listopadu 2025  19:50,  aktualizováno  20:05

„Šachta mi bude chybět.“ Horníci u Karviné těží poslední uhlí, sfárali jsme s nimi

Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna...

Závěr listopadu, prosinec, leden a konec. V OKD dobývají poslední poruby, tedy místa v dole, kde se přímo těží černé uhlí. Další už nebudou. Šachta se vyklidí, jáma zasype a zůstanou jen vzpomínky....

20. listopadu 2025  17:11

Potápěč v zatopeném lomu stihl vyslat nouzový signál, pak pod hladinou omdlel

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

V ohrožení života se ocitl potápěč v zatopeném lomu Šífr ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku. Pětadvacet metrů pod hladinou stačil vyslat signál ohrožení a upadl do bezvědomí. Na břehu se sice...

20. listopadu 2025  14:26

Letiště čeká kvůli opravě dráhy půlroční odstávka, říká nový šéf Mošnova

Premium
Nový ředitel mošnovského letiště Martin Šturala musí připravit podnik na opravu...

Složité období je před Martinem Šturalou, novým generálním ředitelem společnosti Letiště Ostrava. Na místo nastoupil po Jaromíru Radkovském, jemuž v zimě skončila smlouva a nebyla prodloužena přesto,...

20. listopadu 2025

Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace

Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu...

20. listopadu 2025  11:44

Na farmě kopl kůň ženu do hlavy, lékař měl podezření na poranění mozku

Pohled na farmu ve Větřkovicích na Opavsku z paluby záchranářského vrtulníku....

Těžké zranění utrpěla ve středu 32letá žena pracující na farmě na Opavsku. Kůň ji kopl do hlavy, nakonec ji musel převážet záchranářský vrtulník do ostravské nemocnice.

20. listopadu 2025  11:15

Kolo před zloději ochrání QR kód. Karviná jako první zkouší speciální stojan

Karviná zkouší jako první v zemi speciální stojany na kola PR Lock. (18....

Bez nutnosti vlastního zámku, jen pomocí mobilního telefonu a QR kódu. Karviná zkušebně zavedla speciální stojan s názvem PR Lock obsluhovaný QR kódem. Stala se tak prvním městem, které novinku...

20. listopadu 2025  7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.