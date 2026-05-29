Deviant na hřišti, stříkačky, láhve. Bývalý hotel je cílem feťáků, děsí sousední školu

Téměř tisíc lidí podepsalo petici žádající řešení neúnosné bezpečnostní situace kolem někdejšího hotelového domu Jindřich v Ostravě. V rukou soukromých vlastníků chátrá skoro dvacet let.
Do rozlehlého areálu se vkrádají stále znovu obnovovanými dírami v kovovém plotě drogově závislí, bezdomovci či sběrači kovů. Problém se přenáší na sousední školu a ohrožené jsou tamější děti.
„Posledního půlroku se to zhoršilo extrémně. Jde o bezpečnost dětí,“ říká ředitelka základní a mateřské školy s bilingvní výukou v Ostrčilově ulici Lenka Lednická.
Je to velký projekt, přípravy jsou náročné a zdlouhavé. Čekám na stavební povolení.