Frýdek-Místek koupil chátrající hotel Centrum a teď neví, co s ním

Ani tři roky poté, co frýdeckomístecký magistrát koupil v elektronické dražbě chátrající hotel Centrum, není rozhodnuto o budoucnosti objektu. Spory o to, co s kdysi vyhlášeným a teď zavřeným hotelem udělat, vyšly na povrch minulý týden při jednání zastupitelů.