Firma chce přestavět hotel z Party hic. Její prohlášení protesty neutišilo

Josef Gabzdyl
  6:12
Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné budovy bývalého hotelu Banka v Trojanovicích na Novojičínsku. Projekt vyvolal protesty kvůli tomu, že údajně nejde o rekonstrukci, ale několikanásobné rozšíření. A spor pokračuje.
Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v...

Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v současnosti. (13. srpna 2025) | foto: Spolek Klidné Beskydy

Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
„Jde o moderní architektonické dílo srovnatelné s projekty v Alpách citlivě zasazené do prostředí Beskyd. Přinese nejen zvýšení ubytovacích kapacit, ale také nové služby otevřené i místním obyvatelům. Celý projekt je v souladu s územním plánem,“ uvedl mluvčí developerské společnosti Karel Pluhař.

Po medializaci sporu se firma nechtěla vyjadřovat na odkazovala na pozdější dobu. Nyní vydala prohlášení.

Současný stav developerská společnost objektu označila za žalostný, přičemž územní plán beskydské obce určuje tuto lokalitu k turistickému využití.

Firma: Jen opravit? To nedává ekonomický smysl

Na námitky, že stačí hotel jen rekonstruovat a kapacitu nezvyšovat, Pluhař oponuje, že by to nedávalo ekonomický smysl. „To ostatně nejlépe dokládá chátrající budova hotelu.“

Developer spatřuje v záměru řadu pozitiv i pro lidi přímo z oblasti Frenštátska. „Proto je součástí veřejný park s jezírky pro relaxaci a odpočinek, multifunkční sportovní hala, dětské centrum se symbolickým vstupným a další služby,“ vyjmenoval Karel Pluhař.

Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na Novojičínsku. Proti projektu se zvedla vlna odporu. (13. srpna 2025)
Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v současnosti. (13. srpna 2025)
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na Novojičínsku. Proti projektu se zvedla vlna odporu. (13. srpna 2025)
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na Novojičínsku. Proti projektu se zvedla vlna odporu. (13. srpna 2025)
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na Novojičínsku. Proti projektu se zvedla vlna odporu. (13. srpna 2025)
Připojil, že projekt přinese pracovní příležitosti, podpoří místní podnikatele a zvýší atraktivitu regionu.

Spolek Klidné Beskydy, který proti záměru sepsal petici, však developer nepřesvědčil. „Nesouhlasíme s investorem, že se jedná o rekonstrukci a revitalizaci brownfieldu. Svým charakterem se jedná spíše o novostavbu na zelené louce,“ uvedl člen spolku Martin Mužík.

Spolek: Jako v Alpách? Právě tomu se má zamezit

K uvedeným výhodám zástupci spolku sdělili, že zmíněné bonusy jsou už nyní dostupné na území obce, případně sousedního Frenštátu pod Radhoštěm. Zmínili se také o projektu jako v Alpách. „Právě tomu by se mělo na území chráněné krajinné oblasti zamezit.“

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Starosta Trojanovic Jiří Novotný vyjádření developera hodnotit nechce. „Podle mého názoru však bude muset svůj nerealizovatelný projekt přehodnotit,“ reagoval.

Hotel postavený na přelomu 60. a 70. let byl rekreačním zařízením Státní banky československé, natáčela se tam i část filmu Parta hic.

Řadu let je však opuštěný. Firma Arkemax Invest ho chce přebudovat a rozšířit. Projekt počítá s 56 hotelovými pokoji a s 98 byty a apartmány. Zastavěná plocha se má zvýšit ze stávajících 1 350 metrů čtverečních o dalších 4 525 metrů.

Bývalý hotel Banka stojí v katastru Trojanovic, a to už na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

