Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Josef Gabzdyl
  17:59
Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic. Jenže hotel Banka v beskydských Trojanovicích na Novojičínsku již řadu let chátrá. Developer nyní plánuje projekt na rozsáhlou přestavbu, ten však vzbudil v regionu velký odpor.
Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v...

Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v současnosti. (13. srpna 2025) | foto: Spolek Klidné Beskydy

Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
10 fotografií

„Podle našeho názoru to není přestavba, ale novostavba. Když se až šestkrát zvedne kapacita, tak to už odporuje územnímu plánu,“ vysvětlil starosta Trojanovic Jiří Novotný a dodal: „Jenže investor s naším názorem nesouhlasí.“

Podle dostupných informací projekt počítá s 56 hotelovými pokoji a s 98 byty a apartmány. Zastavěná plocha se má zvýšit ze stávajících 1 350 metrů čtverečných o dalších 4 525 metrů, přičemž hrubá podlažní plocha by dosáhla 20 tisíc metrů čtverečných.

Kapacita by měla být až tři sta lůžek. „A to je v tomto místě už opravdu hodně,“ povzdychl si starosta.

Dodal, že rekonstrukce a třeba jen mírné zvětšení hotelu by naopak nejspíše podpořil, místo potřebuje oživit a zvelebit. Jenže ne v této podobě. „Pokud by projekt prošel na stavebním úřadu, určitě podáme odpor,“ nastínil starosta.

Spolek: Přetížení silnic a narušení ekosystémů

Radnice rozlehlé obce s téměř 2 800 obyvateli nezůstane sama. V regionu totiž vznikl občanský spolek Klidné Beskydy, který zorganizoval protestní petici. „Už ji podepsalo více než 1 200 lidí. Taková masivní výstavba v srdci Chráněné krajinné oblasti Beskydy podle místních lidí i odborníků nemá co dělat,“ zdůraznil předseda spolku Ondřej Pícha.

Členové spolku se obávají zejména negativního dopadu na životní prostředí a místní infrastrukturu.

Upozorňují také na předpokládané přetížení místních silnic, nedostatek vodních zdrojů v oblasti sužované suchem i riziko narušení cenných ekosystémů a krajinného rázu.

Záběr na bývalý hotel Banka v Trojanovicích z filmu Parta hic. Kolektiv horníků na mléčné výživě tam jezdil jako do podnikového rekreačního zařízení. (13. srpna 2025)

„Tento projekt není revitalizací, ale nepřiměřenou urbanizací citlivého území. Pokud by k plánované stavbě došlo, Beskydy by se mohly stát precedentem pro další podobné zásahy do chráněné krajiny napříč Českou republikou. To nesmíme připustit,“ upozornil předseda spolku Pícha.

Lidem také vadí, že developer ARKEMAX INVEST Ostrava s veřejností údajně nekomunikuje, starosta Novotný však řekl, že už s firmou jednal.

Společnost slíbila brzké vyjádření. „Záležitost převzalo naše právní oddělení. Oficiální stanovisko oznámíme příští týden,“ sdělila ČTK pracovnice firmy Ivana Gellrichová.

Plán na domov důchodců nevyšel

Záměrem se budou zabývat také ve Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). „Jistě se k něčemu takovému budeme vyjadřovat. Oficiálně nám ale žádná žádost zatím nedorazila, o projektu dosud víme jen z doslechu,“ informovala Lenka Vykoukalová, která má v CHKO na starost územní plánování, krajinný ráz a výstavbu.

Hotel Banka byl postaven na přelomu 60. a 70. let minulého století na základě návrhu Stavoprojektu Ostrava. Svou netypickou architekturou byl přezdívaný například jako „otevřená kniha“.

Jenže zhruba patnáct let chátrá, v minulosti se tam jiné soukromé společnosti nezdařil ani projekt na domov důchodců.

Opuštěný hotel Banka leží na katastru obce Trojanovice na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Opuštěný hotel Banka leží na katastru obce Trojanovice na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  18:11

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

13. srpna 2025  17:59

Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Na rok přijel z Liberce do Ostravy. A úkol má veskrze jediný: zplodit potomka a rozšířit tak chov žiraf. Takové je hlavní poslání nového samce žirafy Rothschildovy, který v ostravské zoologické...

13. srpna 2025  9:49

Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě...

12. srpna 2025  15:18

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

12. srpna 2025  10:45

Vyhláška o vložkách do škol je připravená. Prolomili jsme ledy, říká náměstek

Menstruační vložky by měly být od ledna 2026 zdarma na všech dívčích záchodech základních a středních škol v republice, podobně jako toaletní papír a mýdlo. Vyplývá to z návrhu úpravy zdravotnické...

12. srpna 2025  9:37

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:49

Sedmdesátitisícová Poruba neměla vlastní hřbitov. Už ho staví u sousedů ve Svinově

Na vyvýšeném místě za městskou zástavbou vedle svinovského hřbitova vzniká nové místo posledního odpočinku určené hlavně pro obyvatele ostravské Poruby, kde žádný hřbitov není. Jedná se o katastr...

11. srpna 2025  15:09

Auto v jednom pruhu zastavilo, vůz v druhém smetl na přechodu dvě seniorky

Vážná dopravní nehoda se stala v neděli večer v centru Havířova. Na Hlavní třídě srazil muž v toyotě na přechodu pro chodce dvě seniorky. Ženy přežily, ale s četnými zraněními skončily v nemocnici.

11. srpna 2025  10:37

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.