Náklady rostou a lidé nechodí. Pivovarský dům v Ostravě po 24 letech končí

„Hospoda neprosperuje. Prostě nefunguje. Je dlouhodobě v červených číslech. Už to je neudržitelné a tím, že je na hospodu velmi úzce navázán pivovar, tak nefunguje ani pivovar,“ vysvětlil Štverka.

Restaurace Hobit vznikla v roce 2000 původně jako klub pro uzavřenou společnost. „Ale záhy jsem zjistil, že to tímto způsobem není udržitelné, že nemám tak velkou komunitu lidí, která by to byla schopná udržet ekonomicky. Takže se to po pár měsících otevřelo veřejnosti,“ nastínil Štverka.

Hitem se stalo kalné pivo, tehdy rarita

Provoz chtěl postavit na něčem zajímavém, a tak začal vždy jeden den v týdnu čepovat kvasnicové pivo od pivovaru Bernard. „Začaly kvasnicové čtvrtky. Tehdy bylo úplně nepředstavitelné čepovat kalné pivo. Ale stalo se to velmi populární, to nás vlastně i vytáhlo nahoru,“ vzpomněl Štverka.

To bylo podle něj popudem k založení vlastního minipivovaru. „Poptával jsem netradiční značky a tehdy bylo obtížné sehnat nějakou zajímavou značku někde z republiky, logistika nefungovala tak dobře a nebylo ani tolik minipivovarů,“ řekl Štverka.

Pivovar Biovar s pivem Qásek byl v roce 2007 prvním minipivovarem v moravskoslezském krajském městě. V té době se ekonomicky dařilo, Hobit začali vyhledávat například ostravští umělci, podnik expandoval.

Štverka otevřel například pivotéku a v domě vedle Hobita restauraci U Skákavého poníka, což v době, kdy se ještě v hospodách kouřilo, byla jedna z prvních nekuřáckých restaurací v Ostravě. „Rozmach byl velký. No a pak to postupně začalo klesat,“ konstatoval provozovatel.

Vaz podniku zlomilo koronavirové období

Zlomovým okamžikem byla podle něj koronavirová pandemie. Stav, který byl před ní, už se nevrátil. „Když se v roce 2020 rozjel covid, tak zařízl definitivně Poníka. Od té doby to klesá výrazně a zhoršuje se to poslední rok úplně dramaticky,“ řekl Štverka. Jeho pivovar měl v nejlepší době roční výstav asi 95 tisíc hektolitrů, teď to je zhruba na 35 tisíc hektolitrů.

Rezervy, které měl, vyčerpal provozovatel za poslední rok na to, aby provoz udržel. „Měl jsem pořád vizi, že to půjde nahoru, že se to zlepší, že se to jaksi vybalancuje. A to se nestalo. Dával jsem tomu vlastně rok,“ řekl. Teď už mu chybí i energie.

„Náklady vzrostly výrazně, lidí chodí málo, už máme skoro pořád poloprázdno a prázdno, jsou spíš výjimky, když je v současnosti plná hospoda, a to prostě nestačí na to, abych utáhl zaměstnance, sebe, provoz jako takový. Nájmy, energie vzrostly dynamicky, velmi rychle, skokově, to všechno je velmi obtížné udržet na bedrech,“ řekl Štverka.

Rád by podnik předal někomu, kdo by byl schopen provozovat nejlépe jak hospodu, tak pivovar, protože jsou velmi úzce provázané. „Nějaké ohlasy mám, ale je to teď pro všechny fakt čerstvá informace,“ uzavřel Štverka.