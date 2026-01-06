Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Darek Štalmach
  9:34
Spokojeni jsou s průběhem vánočních svátků a přelomu roku provozovatelé hotelů, vleků a dalších zařízení v Beskydech i v Jeseníkách. A díky vývoji počasí mohli být spokojeni i návštěvníci hor. Právě mrazy, které dorazily během Vánoc, umožnily zasněžování sjezdovek a daly zimní sezoně podobu, na jakou provozovatelé horských středisek čekali od začátku prosince. Z mrazu se těší i bruslaři v nížinách.
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne. (4. leden 2026) | foto: Jan Smekal

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...
12 fotografií

Zatímco plné hotely na Silvestra jsou v horských střediscích pravidlem, počasí se letos výrazně podepsalo i na návštěvnosti během celých svátků. Na své si přišli nejen sjezdaři, ale také pěší turisté a s menším zpožděním i běžkaři. Na zamrzlých vodních plochách se objevili bruslaři.

V Jeseníkách, například ve Skiareálu Karlov v Malé Morávce, přišel zásadní obrat na Štědrý den.

„To se konečně dostavily mrazy i přírodní sníh, čehož jsme okamžitě využili. Mohli jsme naplno rozjet zasněžování a postupně rozšiřovat provoz areálu,“ popsal konec roku mluvčí střediska Boris Keka.

Zatímco ještě krátce před Vánocemi fungovala v Karlově pouze jedna lanová dráha, od 25. prosince už byly v provozu tři a zaměstnanci areálu postupně otevírali další sjezdovky.

„Mezi dvacátým sedmým a třicátým prosincem se návštěvnost blížila kapacitním limitům střediska, a to u denního i večerního lyžování,“ doplnil Boris Keka.

S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Podle něj se do hor sjížděli jak hosté na silvestrovské pobyty, tak lidé z širšího okolí, kteří vyrazili na jednodenní lyžování ve chvíli, kdy zima dorazila také do nižších poloh.

Karlovští podle něj dál pokračovali v dosněžování, aby si vytvořili zásoby sněhu na zbytek sezony a byli připraveni i na nadcházející jarní prázdniny.

Procházky do hor

Podle Tomáše Raka, ředitele sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, byl obraz vánočních prázdnin v regionu díky počasí hodně zajímavý.

„Počasí zpočátku nepřálo klasickým zimním sportům, takže lyžaře a běžkaře částečně nahradili lidé, kteří se chtěli jen projít a užít si zimní přírodu,“ uvedl Tomáš Rak.

V Jeseníkách se tak podle něj během svátků přirozeně mísili lidé mířící na sjezdovky s pěšími turisty a dalšími návštěvníky hor.

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne. (4. leden 2026)
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne. (4. leden 2026)
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne. (4. leden 2026)
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne.(4. leden 2026)
12 fotografií

A specifickou skupinou během Vánoc byli podle Raka běžkaři. „Ti si museli na ideální podmínky počkat až po Novém roce,“ podotkl Rak. „Potřebujeme ještě o něco víc sněhu, aby se na běžeckých tratích vytvořila kvalitní vrstva sněhu, ale podmínky se výrazně zlepšily a dál se zdokonalují. Teď už upravujeme prakticky všechny běžkařské lokality.“

Vánoční prázdniny pozitivně hodnotí také podnikatelé v Beskydech. „Zájem byl o něco vyšší než v minulém roce. Během svátků byla střediska zaplněná a celkově se pohybujeme minimálně na úrovni loňské sezony, spíše mírně nad ní,“ zhodnotil průběh závěru roku Zdeněk Blinka, předseda sdružení Unihost sdružujícího majitele hotelů, restaurací a penzionů hlavně v beskydské části kraje.

Klíčovou roli podle něj sehrálo počasí, které umožnilo technické zasněžování a přilákalo hlavně jednodenní lyžaře z blízkého okolí.

Jednodenní výlety

Blinka odhaduje, že dlouhodobé statistiky by mohly být ještě lepší. „Beskydy jsou silně závislé na krátkodobých pobytech a jednodenních návštěvnících,“ doplnil Zdeněk Blinka. „Uvítali bychom proto systematičtější podporu cestovního ruchu ze strany kraje podobně jako tomu bylo v Jeseníkách například u voucherů na ubytování.“

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Zvýšený nápor lidí během vánočních svátků potvrdily i statistiky členů Horské služby České republiky. V období od 20. prosince do 4. ledna zasahovali horští záchranáři v Jeseníkách u 133 událostí, v Beskydech u 65 případů.

Jeseníky tak patřily k těm vytíženějším horským oblastem republiky, i když zůstaly pod úrovní Krkonoš. Ve dvou případech musela v Jeseníkách zasahovat letecká záchranná služba.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...

Spokojeni jsou s průběhem vánočních svátků a přelomu roku provozovatelé hotelů, vleků a dalších zařízení v Beskydech i v Jeseníkách. A díky vývoji počasí mohli být spokojeni i návštěvníci hor. Právě...

6. ledna 2026  9:34

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Panelový dům na sídlišti Broumovská.

Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat...

6. ledna 2026  7:16

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní...

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým...

5. ledna 2026  18:01

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

5. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  14:02

Auto dostalo na zasněžené silnici smyk, záchranáře k nehodě přivolal školák

Hasiči vyprošťují 65letého řidiče z havarovaného vozu Opel Astra v Bílčicích na...

Vážná dopravní nehoda se v neděli dopoledne stala na Bruntálsku. Zřejmě vinou přílišné rychlosti tam automobil sjel ze silnice a pod prudkým svahem se převrátil. Uvnitř seděli čtyři lidé, nejmladší z...

5. ledna 2026  12:05

Sdílení kol se rozšiřuje, půjčují se i elektrobicykly. Opava řeší platby zdarma

Sdílená kola v Opavě úmyslně poškozuje neznámý vandal.

Sdílení kol se z Krnova rozšiřuje i do obcí v jeho okolí, letos se připojí obce Brantice a Úvalno. Růžová kola nahradí kvůli změně provozovatele služby kola modrá a lidé si na Krnovsku letos kromě...

5. ledna 2026  10:53

Volby, sportovní akce i dokončení velkých projektů. Co kraj čeká v roce 2026

Novou podobu zimního stadionu v Opavě ukazuje vizualizace z vítězné koncepční...

Konec rozsáhlých dopravních omezení a velkých investičních projektů či zahájení nových, změna složení zastupitelstev měst a obcí i přípravy na stárnutí populace. Letošek kraji slibuje nové...

5. ledna 2026  6:33

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Ministerstvo rozhodlo, že haly u Karviné nepotřebují studii EIA. Padne odvolání

Vizualizace hal plánovaného průmyslového parku Panattoni Smart Park Karviná....

Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku, nepotřebuje zpracovávat studii EIA o vlivu na životní prostředí. Rozhodlo tak, zatím...

4. ledna 2026  17:10

Ostravské valašky v zoo se těší z jehňat. Bílé ovečky mají tmavou srst

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025)

V prosinci se ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoo narodilo několik jehňat. Tentokrát nemá ani jedno čistě bílou srst, jak je u tohoto plemene obvyklé, ale převládá u nich tmavé zbarvení....

4. ledna 2026  6:10

Krvavá zapíjení výplaty. Alkoholismus ve staré Ostravě živil kriminalitu

Premium
Alkohol byl v minulosti i oblíbeným motivem pohlednic. (30. prosince 2025)

Démon alkohol řádí na Ostravsku jako mor a svého vrcholu dosahuje vždy o výplatě. Takto psal například list Duch času v roce 1901. Právě holdování pivu i lihovinám a jeho důsledkům se věnuje další...

3. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.