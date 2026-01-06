Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Zatímco plné hotely na Silvestra jsou v horských střediscích pravidlem, počasí se letos výrazně podepsalo i na návštěvnosti během celých svátků. Na své si přišli nejen sjezdaři, ale také pěší turisté a s menším zpožděním i běžkaři. Na zamrzlých vodních plochách se objevili bruslaři.
V Jeseníkách, například ve Skiareálu Karlov v Malé Morávce, přišel zásadní obrat na Štědrý den.
„To se konečně dostavily mrazy i přírodní sníh, čehož jsme okamžitě využili. Mohli jsme naplno rozjet zasněžování a postupně rozšiřovat provoz areálu,“ popsal konec roku mluvčí střediska Boris Keka.
Zatímco ještě krátce před Vánocemi fungovala v Karlově pouze jedna lanová dráha, od 25. prosince už byly v provozu tři a zaměstnanci areálu postupně otevírali další sjezdovky.
„Mezi dvacátým sedmým a třicátým prosincem se návštěvnost blížila kapacitním limitům střediska, a to u denního i večerního lyžování,“ doplnil Boris Keka.
S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři
Podle něj se do hor sjížděli jak hosté na silvestrovské pobyty, tak lidé z širšího okolí, kteří vyrazili na jednodenní lyžování ve chvíli, kdy zima dorazila také do nižších poloh.
Karlovští podle něj dál pokračovali v dosněžování, aby si vytvořili zásoby sněhu na zbytek sezony a byli připraveni i na nadcházející jarní prázdniny.
Procházky do hor
Podle Tomáše Raka, ředitele sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, byl obraz vánočních prázdnin v regionu díky počasí hodně zajímavý.
„Počasí zpočátku nepřálo klasickým zimním sportům, takže lyžaře a běžkaře částečně nahradili lidé, kteří se chtěli jen projít a užít si zimní přírodu,“ uvedl Tomáš Rak.
V Jeseníkách se tak podle něj během svátků přirozeně mísili lidé mířící na sjezdovky s pěšími turisty a dalšími návštěvníky hor.
A specifickou skupinou během Vánoc byli podle Raka běžkaři. „Ti si museli na ideální podmínky počkat až po Novém roce,“ podotkl Rak. „Potřebujeme ještě o něco víc sněhu, aby se na běžeckých tratích vytvořila kvalitní vrstva sněhu, ale podmínky se výrazně zlepšily a dál se zdokonalují. Teď už upravujeme prakticky všechny běžkařské lokality.“
Vánoční prázdniny pozitivně hodnotí také podnikatelé v Beskydech. „Zájem byl o něco vyšší než v minulém roce. Během svátků byla střediska zaplněná a celkově se pohybujeme minimálně na úrovni loňské sezony, spíše mírně nad ní,“ zhodnotil průběh závěru roku Zdeněk Blinka, předseda sdružení Unihost sdružujícího majitele hotelů, restaurací a penzionů hlavně v beskydské části kraje.
Klíčovou roli podle něj sehrálo počasí, které umožnilo technické zasněžování a přilákalo hlavně jednodenní lyžaře z blízkého okolí.
Jednodenní výlety
Blinka odhaduje, že dlouhodobé statistiky by mohly být ještě lepší. „Beskydy jsou silně závislé na krátkodobých pobytech a jednodenních návštěvnících,“ doplnil Zdeněk Blinka. „Uvítali bychom proto systematičtější podporu cestovního ruchu ze strany kraje podobně jako tomu bylo v Jeseníkách například u voucherů na ubytování.“
Zvýšený nápor lidí během vánočních svátků potvrdily i statistiky členů Horské služby České republiky. V období od 20. prosince do 4. ledna zasahovali horští záchranáři v Jeseníkách u 133 událostí, v Beskydech u 65 případů.
Jeseníky tak patřily k těm vytíženějším horským oblastem republiky, i když zůstaly pod úrovní Krkonoš. Ve dvou případech musela v Jeseníkách zasahovat letecká záchranná služba.