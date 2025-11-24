„Jsme pořád tady. Zůstaneme, dokud nebude jistota, že tento dům nebude zdemolován,“ ujistila v pondělí dopoledne jedna z aktivistek Alena Jičíková.
Společně s dalšími asi patnácti lidmi z celé republiky se po hodině až dvou střídá na plechové střeše poloviny finského domku. „Dnes očekáváme příjezd dalších podporovatelů,“ uvedla.
Zázemí mají v tamním komunitním centru, kde si vaří čaj, chystají jídlo a někteří tam ve spacácích přespávají.
V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie
Kromě toho pokračují snahy zvrátit demolici oficiální cestou. „Čekáme na rozhodnutí krajského soudu, ke kterému se odvolala nájemnice domku, jehož sousední polovina má být stržena. Požádala formou návrhu na předběžné opatření o zastavení demolice,“ informovala mluvčí Bedřišky Eva Lehotská.
Žena argumentuje mimo jiné posudkem dokládajícím, že byt, který chce obvod srovnat se zemí, je v dobrém stavu.
Rozhodnutí soudu
Lehotská tento týden očekává rozhodnutí krajského soudu ve věci předběžného opatření i další jednání, která by mohla situaci zvrátit či posunout.
Zachování osady podpořili například zástupci Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, kteří vyzvali otevřeným dopisem vedení města, aby jako vlastník bytového fondu situaci řešilo.
„Jsme rádi, že pan primátor výzvu přijal. Máme domluvenou schůzku. Chceme hovořit o možnostech udržitelného řešení situace v Bedřišce,“ řekla děkanka Fakulty sociálních studií Soňa Kaledna Vávrová.
Výzkumníci z fakulty totiž skoro deset let situaci v Bedřišce mapují. Pořádali tam v minulosti architektonický workshop a zpracovali také analýzu možného vzniku sociálního bytového družstva.
Představitelé fakulty ve výzvě připomínají, že osada se dostala do povědomí na konci 90. let jako segregační projekt radnice Mariánské Hory a Hulváky pod vedením Liany Janáčkové. Tehdejší starostka tam cíleně soustředila chudé Romy.
„Přes mnohé krizové chvíle tamní obyvatelé vytvořili fungující a soudržné společenství. S touto lokalitou svázali i boj za vlastní důstojnost,“ uvádí autoři.
Likvidační plány od roku 2017
Zhruba od roku 2017 avizuje vedení obvodu záměr osadu zrušit. „Důvodů bylo formulováno mnoho od nevyhovujícího stavu domů po uvolnění lokality pro strategické investice. Nebyla však představena reálná koncepce, která by jednoznačně zdůvodňovala nutnost vystěhování,“ shrnuli v otevřeném dopise výzkumníci.
Lidé kolem Bedřišky aktuálně upozorňují také na problematický způsob demolic čtyř domků provedených 12. listopadu, o kterých prý lidé v osadě předem nevěděli.
„Nechali jsme si na průběh demolic vypracovat zprávu odborníka na demoliční práce. Zjištěná pochybení firmy i obvodní radnice zaberou dvě strany,“ uvedla Lehotská.
Zprávu chce předložit na pracovní skupině ostravského magistrátu, která se Bedřiškou speciálně zabývá.
Řádná zakázka
Starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus odmtíl pochybení při demolici.
„Zakázka byla řádně vysoutěžena. A byl jsem ubezpečen, že vše proběhlo podle norem,“ uvedl Hujdus, který trvá na tom, že domy v osadě jsou ve špatnému stavu a je neekonomické je dál opravovat.
„Nechceme nikoho sundávat ze střechy násilím, ale na našem záměru zbourat tento i další neobydlené domy v Bedřišce trváme,“ řekl Hujdus.
Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid
Eva Lehotská se u příležitosti páteční návštěvy šéfa hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše v Havířově obrátila i na něj.
„Když pan Babiš slyšel Bedřiška, zmizel a zavolal kolegu Aleše Juchelku, který má být ministrem práce a sociálních věcí. Opakoval jen to, co říká obvod a město. Řekla jsem mu, že nikoho nezajímají informace a argumenty naší, tedy druhé strany, a žádala jsem o pomoc. Uvidíme,“ sdělila Lehotská.
Stavební firma pokračuje v osadě v odklízení trosek. Podle Lehotské má jedna rodina, která žije v druhé polovině po zbouraném domku, problémy. Zamrzla jim prý voda a nemůžou byt vytopit.
