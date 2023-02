Vyrábíme, nedlužíme a investory máme, tvrdí šéf baterkárny na Karvinsku

Naposledy jsme se bavili o vaší továrně v polovině roku 2021, kdy jste sliboval spuštění nové linky, která už tehdy měla zpoždění, ještě ten rok na podzim. Ani to však nevyšlo. Jak to vypadá nyní?

Vyrábíme, linka se rozjela. Bylo tam ještě hodně technických věcí, které se musely dořešit, takový nájezd výroby není snadný. Důvodů, proč to nešlo rychleji, bylo víc. Hodně nám do toho zasáhl covid, pak přišla dopravní krize spojená se zablokováním Suezského průplavu a nedostatkem kontejnerů a nakonec válka. Bylo toho hodně.

Jak mohla válka na Ukrajině zasáhnout nájezd výroby?

Už jsme spouštěli linku a najednou nebyla měď. Dodávky z Donbasu padly, evropské hutě byly přehlcené a zpozdily se dodávky. Všeho. I komponentů.

Čili jak jste na tom teď?

Dobře. Našli jsme nové zdroje, už je to dobré.

Kolik dnes vyrábíte baterií?

V současnosti vyrábíme jednu baterii za deset minut.

To ovšem není moc.

Chceme to zrychlit na jednu baterii co pět minut, plánujeme i rozšíření počtu výrobních linek.

Radomír Prus

A to pracujete na kolik směn?

Na jednu, ale už chystáme druhou. Nabíráme pracovníky, chystáme billboardy a podobně, někdy od léta bychom rádi i třetí směnu, ale ta se dělá vždy nejobtížněji.

Jak se dnes hledají noví zaměstnanci?

Ve vzduchu je cítit krize, firmy už propouštějí, nebo se na to chystají, lidé se chodí ptát. Takže je to lepší než dříve.

Potřebujete specialisty, nebo je vám to na linku jedno?

Běžných lidí máme dost, nyní potřebujeme specialisty. Na CNC, lidi, kteří umí ovládat roboty a podobně. Úplně nejlepší jsou pro nás průmyslováci, obor elektrotechnik. Vysokoškoláky do výroby až tak nepotřebujeme.

Jak se vám podařilo přežít energetickou krizi?

Bylo to těžké. Náš dodavatel skončil, museli jsme přejít na spotové ceny. Tady měla vláda podnikatelům pomoci. Okamžitě. Máme atomové elektrárny, jejichž stavba se platila z našich daní. Teď chce stát stavět další. Proč máme kupovat elektřinu za ceny na lipské burze? Máme paliva pro jaderné elektrárny na dvacet let. Nakoupené za staré ceny...

Zásoby jaderného paliva máme tuším na tři roky...

Na dvacet. V tom zase musím Beneše (generální ředitel společnosti ČEZ, pozn. red.) pochválit, že to palivo, než začala krize, nakoupili. (podle informací společnosti ČEZ disponuje Česká republika v současnosti zásobou jaderného paliva na dva roky v Temelíně, v Dukovanech to je o něco více, pozn. red.)

Jak to u vás vypadá se zakázkami?

Celý tento rok máme zasmluvněný, kdybychom vyrobili desetkrát tolik, tak to všechno prodáme.

Ale na volném trhu ještě vaše baterie koupit nejdou.

Jdou, normálně je prodáváme.

Továrna na výrobu baterií v Horní Suché na Karvinsku

Když přijdu do obchodu, tak je tam nenajdu.

To ne, to bude trvat ještě dlouho. Když si je objednáte nyní, tak bude trvat ještě dlouho, než na vás přijde řada.

Kde tedy vaše baterie končí?

V současnosti například stavíme nabíječky pro auta. Jedna stojí v Praze – Letňanech, teď stavíme druhou pro jednoho developera. A stavbu dalších plánujeme. Pak máme úložiště, které nabízíme různým firmám.

Už se vám to někde povedlo nabídnout?

Ano, už máme první instalace.

Ty budou kde?

První bude v Polsku, jedna nyní půjde do Čech, takže je o to docela velký zájem. A obrovský zájem je na Ukrajině. Tam chtějí stovky kusů. Pomáhá to třeba na vybombardovaných místech a podobně, kde nejsou pravidelné dodávky elektřiny.

A tam už máte nějaké konkrétní zakázky?

Ne, tam teprve jednáme. Tam je to potřeba nejdříve dofinancovat. Takže tam máme rozjednané obrovské zakázky.

Na Ukrajin nyní asi nebudou mít moc peněz na takové zakázky.

To funguje tak, že ty zakázky platí Američané a Evropská unie, naše vláda, polská vláda. Ti všichni nabízejí Ukrajincům nějaké budgety na pomoc, Ukrajinci si vyberou produkt a ten se jim zaplatí.

Nabíječka v Letňanech, o níž jste mluvil, tam stála, už když jsme se spolu bavili posledně?

Ne, v Letňanech je nová. Měli jsme jinou, pojízdnou, teď jsme postavili tu v Letňanech.

Na parkovišti před vaší halou jste taky měli nabíječku.

To je zase kontejner, to je klasické úložiště.

A těch úložišť je více?

Ty stavíme nyní, tam jsou všechny naše baterky. Jde hlavně o 1,5megawattové kontejnery, do kterých nyní míří většina toho, co vyrobíme. Proto pro menší odběratele vyrábíme jen okrajově. Ta menší úložiště jsou pro nás nevýhodná, je s nimi hodně práce, proto se soustředíme na větší úložiště, ta 1,5megawattová. Tam máme na letošní rok nachystáno 20 nebo 40 kontejnerů.

Většinový vlastník továrny na baterie HE3DA v Horní Suché na Karvinsku Radomír Prus

Kdo vlastně vyhrál sázku o láhev rumu, kdy se spustí vaše výrobní linka, kterou jste uzavřel s majitelem firmy Linet, panem Frolíkem?

Nedávno jsem za ním byl a tu láhev jsem mu dal. Část jsem sice vyhrál já, když jsme v listopadu na lince vyrobili první baterii, ale do formy jsme tu linku nedostali do jara, jak jsme se vsadili, ale až teď v prosinci.

Čili v současnosti jste ve skluzu zhruba dva roky oproti původním předpokladům.

Covid a válka nás posunuly zhruba o ty dva roky. S tím posunem se to vše samozřejmě prodražilo, takže musíme shánět další peníze. Investoři v době covidu v podstatě přestali jezdit, trh vlastně zamrzl.

A nejsou ti investoři nervózní? Dva roky jsou docela dlouhá doba.

Myslím, že ne. Mají své systémy řízení, s jejich zástupci každý měsíc vše konzultuju, věří nám, všichni nám věří, nikdo nechce odejít.

Skutečně nikdo?

Možná pár lidí, co se dostalo do problémů, třeba měli hotely a potřebovali hotovost, tak ti ano. Ale ti mohli využít sekundárního marketu, kdy své podíly přeprodali v rámci skupiny investorů.

Kolik lidí takto odešlo?

Moc ne, bylo jich maličko, zobchodovaly se investice možná za sto milionů.

Přišli nějací noví investoři?

Přicházejí. Jednáme o nových investicích v rozsahu zhruba dvou miliard, začínají se ozývat velcí hráči.

Kdo je to velký hráč?

To jsou takoví, co mohou investovat třeba miliardu. Začali jsme vyrábět, tím jsme se pro ně stali zajímavými.

Jsou nějací konkrétní?

Je tady jeden český investor, velký, který má zájem. Ale jeho jméno oznamovat nebudu, to ať si udělá sám. Chtěli tady koupit podíl Rakušané, ale předběhla je jedna česká skupina.

V čem?

Že tady koupí podíl.

Čili to je ten investor, o němž jste mluvil?

Ano.

Takže by to nebyl už jen zprostředkovaný investor, ale šlo by o přímý majetkový vstup?

Přesně tak. To velkým investorům umožňujeme.

Ale vy si pořád držíte nadpoloviční většinu.

Ano, s jinými variantami nemám dobré zkušenosti.

Čili malé investory už tolik nepotřebujete?

Ten projekt je obrovský, ten spolkne jakékoli peníze. Teď budeme jednat s vládou, uvidíme s čím přijde. Máme nabídky na růst z Polska i z jiných zemí...

Jaký růst máte na mysli?

Novou továrnu.

Posledně jste říkal, že tady v Horní Suché máte prostor na další rozšiřování...

Máme, ale je tady nějaká kapacita a ta může být brzy vyčerpána.

Ale v současné hale máte místo na minimálně dvě další linky. Čili ještě nemáte zaplněnou první halu a už mluvíte o dalších stavbách?

To nemáme, ale musíme myslet dopředu. My jsme tady schopni vyrábět do nějaké kapacity, ale co dál? A pokud nám ty státy budou chtít nalít peníze, tak proč toho nevyužít.

Kdy chcete mít zdejší halu plnou?

Budeme tady stavět trochu jiné linky, budeme vyrábět karuselově, systémem kontejnerů. Chceme vyrobit takovou skládačku, virtuální fabriku v různých státech, kde si každý vyrobí svou část a odešle to dál. Tím vznikne virtuální řetězec. Plní bychom měli být příští rok.

Hodně se vám vyčítalo, že vaše baterie stojí trochu na vodě, že je nelze koupit a nezávisle změřit jejich výkon. Koupit se však stále nedají.

To je taková chiméra, to už není pravda.

Když za vámi přijdeme a řekneme: Dejte nám baterii na test, tak nám ji dáte? Nebo komukoli jinému?

Pokud tomu ten člověk rozumí, proč ne.

Jak vypadá váš spor s čínským investorem, který chtěl zpátky 130 milionů korun?

Vyhráli jsme.

Je tedy už definitivní konec?

Definitivní konec to ještě není, ale je to šach. A mat přijde. Soud to shodil.

Shodil, nebo vrátil?

Vrátil. S tím, že mají do sedmi dnů prokázat, že šlo o podvod.

Kdy jim ten termín skončí?

Už skončil. Oni dodali jako důkaz novinový článek. Ale soudkyně ještě nerozhodla.

Kolik dalších soudů máte?

Nějaké spory tam mám, ale ty se netýkají HE3DA.

Čeho se týkají?

To je jedno. To jsou starší věci.

V kolika sporech tedy nyní figurujete?

Teď už v žádných.

Teď jste říkal, že nějaké máte.

Ty už jsem vyhrál. Proto říkám, že se mi to líbí.

Ale minimálně jeden spor vám ještě běží. Není pravomocný rozsudek. Kolik máte sporů s nepravomocným rozsudkem?

Teď nemám. Možná tady mám něco se dvěma obchodními partnery, se kterými se možná nedohodneme, to jsou takové malé věci.

Dluží vám, nebo vy jim?

Oni mi. Vždycky dluží někdo mi. Já nikdy. Soudy bývaly takové divné, ale zlepšilo se to, Městský soud v Praze funguje, tak doufám, že ty Číňany udržíme. A já se budu moci více věnovat výzkumu a vývoji, řízení provozu už asi nechám jiným.