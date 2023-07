Pod chodníky se skrývaly překvapivě zachovalé klenby sklepů zmizelých domů

Pozůstatky minulosti odborníci odkrývali v prostoru před výškovým bytovým domem a sousedící bankou. Pracovali zhruba pět týdnů.

„Jednalo se o zděné konstrukce související s domy, které byly v minulosti součástí severní domovní fronty Horního náměstí,“ upřesnil k nálezům ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Výskyt pozůstatků staveb odborníci na místě očekávali, neznámou pro ně byl ale stav jejich dochování. „Na mnoha místech jsou dnes již zničeny mladšími zásahy, nejčastěji inženýrskými sítěmi. V jedné ze dvou otevřených sond se nicméně podařilo zjistit, že suterény domů jsou pod současným chodníkem velmi dobře zachované, a to včetně částí pravděpodobně barokních kleneb a jejich zásypů,“ nastínil Zezula.

Letošní nálezy navázaly na objevy z loňského roku, kdy archeologové kvůli opravám kanalizace pracovali na záchranném výzkumu vnitrobloku přilehlých ulic Kolářská a Pekařská a našli tam klenuté sklepy původních měšťanských domů a jejich hospodářská zázemí.

„Na rozdíl od nadzemních částí dnes již neexistujících domů k podobě jejich suterénů nemáme mnoho informací, a jejich detailní archeologická dokumentace je proto důležitá,“ doplnil Zezula s tím, že v této části města stály velmi prestižní nemovitosti se složitým stavebním vývojem.

Oprava chodníků umožnila archeologům prozkoumat další část opavského Horního náměstí. Kopali v jeho severní části.

Co se skrývá pod povrchem, by mohli v budoucnu vidět všichni. „Možností je několik. Například částečně prosklený chodník, pod který by chodci viděli,“ naznačil už na jaře před započetím výzkumů hlavní architekt města Opavy Petr Stanjura.

Podle Michala Zezuly to bude předmětem dalších jednání památkářů se zástupci města Opavy. „Jednání by měla přinést návrh odpovídajícího řešení. Vhodné by byly i informační panely nebo trojrozměrný model.“