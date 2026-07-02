„Nejvíce těchto zásahů bylo v okrese Ostrava, a dále pak na Karvinsku,“ přiblížil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Akutní nárůst pacientů přitom zaznamenali nejen výjezdoví záchranáři, kteří se potýkali nejen se značným počtem zásahů, ale zároveň i velmi nekomfortním horkem, citelně přibylo práce také operátorům tísňových linek v Moravskoslezském kraji.
„Počet hovorů operačního střediska se oproti dlouhodobému průměru zvedl o více než 40 procent a dispečeři museli během pondělí zvládnout 860 tísňových telefonátů,“ popsal Humpl. Vyřídit museli také další stovky netísňových hovorů s posádkami a cílovými nemocnicemi.
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Zatím podle Humpla nebylo nutné navyšovat počet výjezdových posádek nebo operátorů tísňové linky. „Během pondělí však byla pro téměř polovinu posádek na nejexponovanějších místech v kraji situace již na samé hranici jejich kapacit,“ upozornil mluvčí.
Množství zásahů kvůli vedru přitom měli zdravotníci už o předešlém víkendu. Od pátku 26. do neděle 28. června se jim počet zásahů oproti průměru zvýšilo o zhruba o 15 procent. Pacientů, kteří měli zdravotní problémy pravděpodobně související s tropickými teplotami, bylo v těchto třech dnech přes 170.